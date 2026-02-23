Prisión para ‘El Bola’, el hermano del ‘rey de los narcos’ de Son Banya, por apuñalar a un comprador argelino

La Policía Nacional ha detenido a ‘El Bola’, el hermano del ‘rey de los narcos’ del poblado chabolista de Son Banya ‘El Vito’, por apuñalar en el pecho a un varón argelino de 39 años que iba a comprarle droga. Tras pasar a disposición, la autoridad judicial decretó el ingreso del detenido en prisión provisional.

El apuñalamiento tuvo lugar sobre las 05:00 horas de la madrugada del pasado miércoles cuando un comprador se trasladó hasta Son Banya para adquirir sustancias estupefacientes. Sin embargo, lo que parecía una venta sencilla de droga acabó en una fuerte discusión en una de las casetas de la entrada del poblado.

El ahora arrestado acabó propinándole una fuerte cuchillada en el tórax al cliente. Rápidamente, varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma se personaron en el lugar y se encontraron al hombre tendido en el suelo con el arma blanca clavada en el pecho. Junto al herido se encontraba un testigo que lo estaba auxiliando.

Posteriormente, los agentes cerraron los accesos del poblado palmesano y efectuaron varias batidas para localizar al autor de la agresión. Según la información recabada por la Policía, la víctima mantuvo un desacuerdo con el vendedor y decidió irse a otro punto de venta. Sin embargo, ‘El Bola’ se volvió agresivo y acabó arremetiendo contra el hombre argelino.

Una ambulancia trasladó a la víctima hasta el Hospital Son Llàtzer debido a la grave lesión sufrida, donde continúa ingresado. En paralelo, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones, llevando a cabo numerosas pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.

Finalmente, los investigadores han logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos. Los agentes pudieron comprobar que dicha persona había infringido una orden de alejamiento del poblado de Son Banya que le prohibía aproximarse a dicho lugar, por lo que también fue detenido por quebrantamiento de una orden judicial de alejamiento.