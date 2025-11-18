El alcalde de Palma se enfada con ‘El Vito’ y derriba sus puntos de venta de droga en Son Banya

La Policía Nacional y Local de Palma han irrumpido en la mañana de este martes en el poblado chabolista de Son Banya en una espectacular operación para derribar puntos de venta de droga. Más de 40 agentes han tomado la zona y han derribado cinco construcciones ilegales donde se vendían sustancias estupefacientes, dos de ellas propiedad del famoso narcotraficante Juan Vega Amaya, conocido como El Vito.

Tal y como publicó en exclusiva OKBALEARES, el joven narcotraficante de 24 años era uno de los hombres más influyentes en Son Banya. A pesar de estar a día de hoy en la cárcel, sus puntos de venta de droga seguían operativos y a pleno rendimiento.

Sin embargo, con esta nueva operación policial, el imperio de la droga de Juan Vega ha quedado tocado después de que varios puntos de venta asociados a su entorno hayan sido derribados por la maquinaria pesada del Ayuntamiento de Palma.

En concreto, varias retroexcavadoras han derribado la famosa caseta luminosa de Las Vegas y la que está pintada con los colores de la bandera de España, ambas ya derribas en el pasado por Cort y reconstruidas por los propios narcos en tiempo récord.

Durante el operativo no se han practicado arrestos pero se han incautado grandes cantidades de droga y dinero en efectivo. Y es que al percatarse de la presencia policial, los narcos que se encontraban en los puntos de venta, los llamados punteros, han salido corriendo para evitar ser detenidos y han dejado toda la mercancía dentro de sus casetas.

La intervención, que ha arrancado a las 09:00 horas, ha contado con la presencia de trabajadores municipales, asistidos por medio centenar de agentes de la Policía Nacional y Local para garantizar la seguridad de los trabajadores encargados de las demoliciones.

Cabe recordar que El Vito fue detenido en el pasado mes de octubre en otra operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en Son Banya. Cerca de un centenar de agentes de diferentes unidades desmantelaron varios puntos de venta de sustancias estupefacientes y practicaron numerosas detenciones.