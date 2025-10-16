La Policía irrumpe en Son Banya en una nueva redada y detiene a dos narcos

Nueva operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en el poblado chabolista de Son Banya, en Palma. Por el momento, se han registrado tres viviendas y se han practicado dos detenciones, aunque podría haber más.

La investigación está declarada secreta, aunque fuentes policiales ya han informado de la incautación de dinero y drogas durante la redada.

El dispositivo policial se enmarca en una operación dirigida por el Grupo de Estupefacientes I de la Udyco de la Policía Nacional

(Noticia en ampliación)