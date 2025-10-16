OPERACIÓN ANTIDROGA

La Policía irrumpe en Son Banya en una nueva redada y detiene a dos narcos

Fuentes policiales ya han informado de la incautación de dinero y drogas

redada Son Banya operación antidroga detenidos Policía Nacional
Agentes de Policía Nacional en una redada en Son Banya.

Nueva operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en el poblado chabolista de Son Banya, en Palma. Por el momento, se han registrado tres viviendas y se han practicado dos detenciones, aunque podría haber más.

La investigación está declarada secreta, aunque fuentes policiales ya han informado de la incautación de dinero y drogas durante la redada.

El dispositivo policial se enmarca en una operación dirigida por el Grupo de Estupefacientes I de la Udyco de la Policía Nacional

