Andorra encumbra a Vine y sentencia las opciones de Ayuso en la Vuelta

Jay Vine se lleva la primera etapa de montaña de esta Vuelta a España. El UAE Emirates volvió a reinar por segundo día consecutivo, aunque sufrió un revés importante, con Juan Ayuso despidiéndose de sus opciones en la general a las primeras de cambio. Vingegaard pierde el liderato, en favor de Traeen, aunque en una etapa sin diferencias entre el resto de favoritos, sigue por delante de todos sus competidores en la general.

Primer pulso entre los favoritos de la carrera, con la llegada a Pal, en Andorra. Los Pirineos se estrenaban en la presente edición de la Vuelta a España, en esta sexta etapa, de 170 kilómetros entre Olot y la ascensión a la estación de esquí Pal-Arinsal, en el principado andorrano. Hace dos años se subía a ella, aunque por la parte de Arinsal, donde ganaba Evenepoel, mientras que en esta ocasión se llegaba al sector de Pal.

Vingegaard defendía el rojo, después de recuperarlo en la contrarreloj por equipos de Figueras. Apenas unos segundos le separaban de Ayuso y de Almeida, tras la victoria en la etapa del UAE. La ascensión a Pal se presentaba como la primera prueba de fuego en esta Vuelta, donde se podían establecer diferencias.

Vine, Castrillo y Fortunato encabezaban una escapada que contaba con tiempo de sobra para triunfar en la primera etapa de montaña. El ciclista del UAE contaba con más de 20 minutos perdidos, por lo que no tenía opciones de vestirse de líder. Pero sí que contaba con ellas el noruego Traeen, el mejor situado en la general a 58 segundos de Vingegaard.

Vine se escapaba en solitario en la ascensión final, mientras que Traeen descolgaba a Fortunato y se lanzaba a por el rojo en los kilómetros finales. Por detrás, Lidl tomaba el mando del pelotón. No partía Ciccone como el principal candidato a disputarle la carrera, pero Andorra le dejó como tal, junto con Almeida. Ayuso se fue cayendo hacia la cola del pelotón y terminó descolgándose a unos cuatro kilómetros y medio para el final de la etapa.

Le estaban preparando el final a Ciccone, que aceleró el ritmo a un kilómetro y medio de meta. Le siguió sólo Vingegaard. El danés y el italiano ponían tierra de por medio con el resto de grandes del pelotón, con Almeida teniendo que tirar para intentar cerrar el hueco. Sin opciones para Ayuso, todo en el UAE pasaba por Almeida. Conseguía el portugués cerrar finalmente el hueco, generándose un grupo con los grandes favoritos de la carrera.

Llegaban todos a juntos a la meta, sin establecerse diferencias. Sólo Ayuso perdía tiempo, que pierde en la primera etapa pirenaica casi siete minutos, se despide ya de sus opciones en esta Vuelta a España. Acudía como líder del UAE junto con el portugués Almeida, pero la bicefalia del conjunto emiratí se ha roto en la primera prueba para los favoritos, quedando el luso como única opción al éxito en la ronda española.