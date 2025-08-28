El Gobierno de Sánchez pide al director de la Vuelta a España la expulsión del equipo Israel

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha enviado este jueves una carta al director general de la Vuelta a España 2025, Javier Guillén, en la que le pide que reconsidere la participación del equipo Israel-Premier Tech en la actual edición y, por tanto, su expulsión. El Gobierno de Pedro Sánchez no ha tardado mucho en manifestarse después de que en la tarde de este miércoles varios pro palestinos interrumpieran la prueba contrarreloj de los ocho corredores de dicho grupo ciclista, viéndose disminuido su tiempo al final de la quinta etapa.

«Termino esta misiva pidiéndole que considere si los valores de la Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional, que está perpetrando un genocidio y que masacra a una población indefensa», subraya Rego en la misiva.

Además, la ministra expone su «profunda preocupación e indignación» por las declaraciones de Javier Guillén calificando de «acto de violencia» la protesta protagonizada este miércoles por un grupo de pro palestinos al paso del equipo Israel Premier Tech, una protesta que, según señala la ministra, fue «pacífica». Esto ocurrió a 24 kilómetros de la meta en Figueras (Cataluña).

Rego considera «profundamente inadmisible» tachar de violento un acto «pacífico» de rechazo a la participación de un equipo respaldado por un Estado que, según denuncia, sí ejerce «violencia sistemática» contra la población de la Franja de Gaza. Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia ha recordado al director general de la Vuelta que organismos internacionales alertan de una situación de hambruna sin precedentes en Gaza.

El Gobierno de Sánchez, la Vuelta y el equipo Israel

«La infancia es víctima directa de un bloqueo que impide el acceso a alimentos, agua y medicinas», subrayó. Ante ello, Sira Rego ha pedido a Javier Guillén una reflexión acerca de sus palabras y la reconsideración de la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.