Lío en la Vuelta: activistas pro-Hamás arruinan al equipo Israel ¡en plena contrarreloj!

Lío en la Vuelta a España 2025. Unos activistas pro Hamás cortaron la contrarreloj del equipo Israel Premier Tech con una protesta a favor de Palestina con banderas y pancartas de apoyo al país de Oriente Próximo. Poco después de arrancar la prueba, a 24 kilómetros de Figueras, los ocho participantes se vieron interrumpidos por un grupo de alrededor cinco personas. Evidentemente, su tiempo se vio muy reducido al perder algunos segundos mientras las motos despejaban la manifestación.

Este fue de 26:20,82, casi un minuto por debajo del primero provisional, el Lidl-Trek, el cual les hizo caer al decimoquinto lugar de la etapa contrarreloj. Un verdadero contratiempo para el equipo israelí compuesto por Bennett, Cöte, Frigo, Hirt, Raisberg, Stewart, Vernon y Riccitello. De hecho, el pasado lunes un antiguo componente, Derek Gee, renunció a correr la Vuelta por «razones legítimas», pero que nada tenían que ver con el conflicto Palestina-Israel.

Protesta en favor de Palestina en la #VueltaRTVE27a al paso del equipo @IsraelPremTech en la crono por equipos de 24 kilómetros en Figueres. 📺EN DIRECTO @la2_tve y @rtveplay https://t.co/Z2Lhn6fTon pic.twitter.com/TfG00s0FVf — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2025

Quien sí se manifestó en contra de la participación de este equipo, llegando a pedir su expulsión, fue Sumar por «vinculación con el genocidio en Palestina». El partido liderado por Yolanda Díaz expuso en el Congreso que el Gobierno «debe ser plenamente coherente con los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario» y calificó de «inadmisible» que España promocione mediante apoyos públicos «equipos o estructuras deportivas que funcionan como vehículos de blanqueo institucional de dichas actuaciones».

La protesta de Sumar se ha trasladado a la carretera, donde algunos pro palestinos han cortado la prueba del equipo Israel, disminuyendo claramente sus opciones de realizar un buen papel en la Vuelta a España, una carrera ciclista legendaria que nada tiene que ver con conflictos armados. Un incidente que se ha producido en medio de dicha iniciativa registrada por Izquierda Unida y que obligó a detenerse en seco a los ciclistas en plena contrarreloj.