Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 4

David Gaudu ha arrebatado este martes el liderato de la clasificación general de la Vuelta a España 2025 a Jonas Vingegaard tras la disputa de la cuarta etapa. La jornada de hoy tuvo un recorrido de 206 kilómetros y se disputó desde Susa, al oeste de Turín, hasta la localidad gala de Voiron, en el distrito de Grenoble.

Ben Turner fue el corredor que se hizo con la victoria en esta cuarta etapa tras ser el primero en cruzar la meta en la llegada al sprint, imponiéndose en los últimos segundos a un Jasper Philipsen que ya soñaba con conquistar su segundo triunfo de La Vuelta.

La victoria del ciclista inglés del equipo Ineos ha conllevado importantes cambios de líder en la clasificación general. Gaudu y Vingegaard comparten el mismo crono en la tabla, mientras que Giulio Ciccone completa el podio a ocho segundos de ambos.

Con respecto a los corredores españoles, el mejor colocado en la general sigue siendo Juan Ayuso. El del UAE Team se encuentra en el décimo puesto a 16 segundos del líder, misma diferencia que su compañero de equipo Marc Soler, decimotercero, y que Mikel Landa, decimosexto.

Desde OKDIARIO podrás consultar cada día todas las etapas y clasificaciones de la Vuelta a España 2025, donde te brindaremos los resultados de los principales aspirantes al maillot rojo, además de los españoles mejor posicionados.

El recorrido de la Vuelta a España 2025 abarca un total de 3.151 kilómetros repartidos en las tradicionales 21 etapas. A lo largo de las tres semanas de competición, el pelotón recorrerá las carreteras de Italia, Francia, Andorra y España antes de la llegada triunfal en Madrid, que pondrá el broche de oro a la 90ª edición de la tercera ‘Grande’ del calendario ciclista.

Clasificación de la etapa 4

Clasificación general de la Vuelta a España 2025