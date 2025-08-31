Vingegaard da su primer mordisco a la general ganando en Valdezcaray

Jonas Vingegaard da su primer bocado a la general de la Vuelta a España. El danés dio un ataque fulminante e inesperado bajo la lluvia, en la subida a la estación de esquí de Valdezcaray. En los primeros kilómetros de ascensión, cuando la carretera empezaba a picar bien para arriba, Visma endureció la carrera en el grupo cabecero y su líder dio la estocada. Tiró solo hasta la meta, metiéndole 24 segundos a Joao Almeida y 1:46 a Ciccone. Eso sí, Traeen conserva el liderato por 37 segundos.

Última jornada de la primera semana de competición, antes de la jornada de descanso del lunes. La Vuelta disputaba su única etapa en tierras riojanas, con una ascensión a Valdezcaray, donde se podían establecer las primeras diferencias de la carrera. Y así fue. Y cómo no, con Vingegaard como protagonista. El danés es el principal candidato en esta edición de la ronda española y desde las primeras etapas está dejando claro que no ha venido de paseo. Está ofreciendo espectáculo prácticamente desde el primer día.

Alfaro abría la novena etapa de la Vuelta, donde el gran atractivo estaba al final, en la subida a Valdezcaray, la estación de esquí situada a 1.523 metros de altura. Un puerto de primera categoría, de 13 kilómetros, donde Vingegaard demostró que es, con diferencia, el más fuerte de esta carrera. Al menos, en esta primera semana. Eso sí, no salió vestido de rojo. Traeen mantiene el liderato por poco, puesto que entró con el grupo de favoritos, haciendo buena esa renta de 2:33 que tenía respecto al danés.

La fuga del día estaba destinada al fracaso, dado que los favoritos querían rascar en Valdezcaray. En un principio, parecía un buen escenario para Juan Ayuso, descartado ya de toda opción en la general y que volvió a perder tiempo el sábado en la llegada a Zaragoza, pero no entró entre los fugados, guardando fuerzas para otro día.

Los Visma y los Lidl-Trek fueron los encargados de endurecer el ritmo de la carrera en los kilómetros previos a la llegada a Ezcaray y, a partir de ahí, cuando empezó a picar la carretera, el grupo se seleccionó. Entonces, los amarillos empezaron a preparar un ataque que no tardó en llegar. Atacó Vingegaard a los dos primeros kilómetros, que eran los más duros de la primera mitad de la ascensión. Sólo le siguió Ciccone, que no tardó en descolgarse.

Por detrás, intentaba reaccionar Almeida, que seleccionó al grupo. Alcanzaron al ciclista italiano, que no había podido aguantar el ritmo de Vingegaard. Entonces, aprovechó de nuevo Almeida para atacar y marcharse en busca del danés. Le siguió Pidcock, pero no llegaron a alcanzar al gran favorito. Entraron en meta a 24 segundos. Tras ellos llegó Felix Gall, a 1:02 del doble campeón del Tour, mientras que el resto llegó a 1:46. En ese grupo estaban Ciccone, Traeen, Bernal, O’Connor y, también, el joven Markel Beloki, Marc Soler y Raúl García Pierna.