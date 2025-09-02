Activistas propalestinos vuelven a liarla en la Vuelta: asaltan la carretera y casi provocan una caída

La Vuelta Ciclista a España se encuentra en el ecuador de su recorrido después de arrancar el pasado 23 de agosto. A la tercera y última gran vuelta del calendario ciclista le restan 11 etapas para su final, que se producirá el próximo domingo 14 de septiembre. La décima etapa de la Vuelta, entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y Larra Belagua, ha terminado con la victoria de Jay Vine (UAE) y el maillot rojo de líder para Jonas Vingegaard. Los focos no han estado únicamente sobre lo deportivo en la etapa de este martes. Un grupo de manifestantes propalestinos han cruzado la carretera y han estado a punto de provocar una caída en la cabeza del pelotón.

El resto del recorrido del día se ha completado sin más incidentes desde lo sucedido a 76,8 kilómetros de meta. En una zona repleta de banderas de Palestina y de ikurriñas, un activista ha cruzado la calzada e iba camino de chocar contra los participantes. La seguridad del evento ha evitado un posible accidente en el último momento, mientras en el fondo de la imagen televisiva se ha podido apreciar como retenían a varios manifestantes.

Un nuevo incidente en #LaVuelta25, provocado por otro grupo de activistas pro Palestina. pic.twitter.com/uKqTvtEx7m — Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 2, 2025

El de hoy no es el primer incidente en esta edición de La Vuelta. El equipo Israel Premier Tech está siendo el principal objetivo de los activistas. La contrarreloj por equipos de la quinta etapa, que se corrió el pasado miércoles, fue el escenario de una protesta a manos de un grupo de cinco personas. Los manifestantes pro palestinos detuvieron la marcha del equipo israelí en el inicio del recorrido del día. Su tiempo en la general se vio afectado, además de dejar ‘tocado’ a uno de sus ciclistas. Óscar Guerrero, español y uno de los directores del equipo, confesó que uno de sus corredores estuvo llorando más de media hora en su llegada al hotel. «No podía casi ni respirar por los llantos y el miedo que a partir de ahora tiene porque no se siente seguro», aseguró Guerrero.

La política en La Vuelta a España

Un día después del boicot al Israel Premier Tech en la quinta etapa, la ministra de Infancia y Salud, Sira Rego envió una carta al director general de La Vuelta a España, Javier Guillén, para pedir la expulsión del equipo. «Termino esta misiva pidiéndole que considere si los valores de la Vuelta Ciclista a España son compatibles con la participación de un equipo vinculado a un Estado que viola el derecho internacional, que está perpetrando un genocidio», aseguró Rego en su carta.

La misiva de la ministra llegó en respuesta a unas declaraciones del propio Javier Guillén en las que calificó como «actos de violencia» las protestas contra el Israel Premier Tech. Rego calificó como «profundamente inadmisible» que Guillén considerase como violento un acto «pacífico» de rechazo.