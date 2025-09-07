Radicales propalestinos volvieron a liarla el pasado sábado en Avilés antes del inicio de la etapa número 14 de la Vuelta a España. Estos manifestantes con banderas de Palestina intimidaron, atacaron e insultaron a varios de los equipos que con normalidad pasaban por unas de las calles y ninguno era el de Israel. Un vídeo publicado por Izquierda Unida Asturias alentando a sus masas a que la liaran.

Lo más curioso de estas imágenes que se han hecho virales es que ninguno de los equipos que pasan con sus coches entre los radicales propalestinos es el de Israel. Ninguno. Pasan seis vehículos de los equipos Inter Marche, Lidl Trek, Movistar Team, Jayco, Lotto y Alpecin.

Los radicales intimidaron, atacaron, insultaron e incluso lanzaron algún objeto a los equipos. Ninguno era el de Israel y aun así les gritaban «asesinos, asesinos» demostrando que su único objetivo es seguir liándola una vez que han logrado el foco mediático. Otro bochornoso boicot a la Vuelta a España que está manchando todas las carreras de este año.

El Gobierno de Asturias sigue presionando contra el equipo de Israel

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General, Covadonga Tomé, ha exigido este domingo al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, que presione al Gobierno de España y también al Consejo Superior de Deportes (CSD) para que «hagan lo que deben frente a un país que está mostrando un sentir cada vez mayor hacia Palestina».

Tomé ha reclamado al jefe del Ejecutivo autonómico que se reúna con el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, y con el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, para trasladarles «el sentir del pueblo asturiano que, en los últimos días, hemos visto en las calles».

La parlamentaria hacía referencia así a las protestas registradas durante las etapas de la Vuelta a España disputadas en Asturias, en las que decenas de personas reclamaron la retirada del equipo Israel-Premier Tech de la competición, denunciando el uso del deporte como «herramienta de blanqueo institucional» por parte de «un estado genocida».