El dueño del equipo de Israel carga contra los radicales que boicotearon la Vuelta: «Son terroristas»

Sylvan Adams es el propietario del equipo Israel Premier Tech que está protagonizando el foco de las polémicas manifestaciones propalestinas durante toda la Vuelta a España. Algunas de ellas muy violentas como la que ocurrió en la etapa que no pudo finalizar en Bilbao, donde se puso en peligro la integridad de los corredores. El dueño del equipo de Israel ha concedido una entrevista donde ha defendido su participación en la Vuelta y ha cargado contra el País Vasco y contra los radicales que boicotearon la etapa de Bilbao.

«Conocemos la historia del País Vasco y su tradición de movimientos de extrema izquierda e independentistas, pero jamás había sentido un nivel de hostilidad semejante». También recordó la relación con el grupo terrorista ETA: «Era de esperar una recepción poco amistosa».

«Nunca había visto algo parecido en una carrera. Era una cantidad desproporcionada de símbolos y mensajes cargados de odio. Los llamo terroristas porque actúan de manera violenta», señaló el dueño del equipo de Israel cargando contra los radicales que boicotearon la etapa de Bilbao. Una etapa que no pudo terminar en la línea de meta.

«La afición vasca es una de las mejores del mundo», añadió Sylvan Adams, dejando claro que no todos son iguales, y que solamente unos cuantos son a los que se les puede calificar como «terroristas». «Si damos un paso atrás, no solo sería el final de nuestro proyecto, también de otros. Mañana los boicots podrían dirigirse a Bahréin, Emiratos o Astaná. Esto no tendría fin», completó Adams dejando claro que van a seguir compitiendo.

Unas declaraciones del dueño de Israel Premier Tech en Sport Channel: «Noticia falsa, nunca correremos sin el nombre Israel. Nuestro nombre no se toca. He recibido el apoyo de David Lappartient, presidente de la UCI».

Sylvan Adams dejó claro en esta entrevista que su equipo, el Israel Premier Tech, continuará participando en la Vuelta a España hasta el final, hasta la etapa de Madrid. Tienen claro que el odio que están sufriendo es totalmente injusto.

Óscar Guerrero a OKDIARIO: «Vincular a nuestro equipo con la guerra no está bien»

Óscar Guerrero, director deportivo del equipo Israel Premier Tech, atendió a OKDIARIO y analizó lo mal que lo está pasando su equipo durante esta Vuelta a España: «Sí, pasamos miedo. Yo creo que pasó miedo mucha gente, porque al final, cuando el primer paso por meta veíamos que querían tirar las vallas y la organización estaba intentando sujetarlas. Eso era para todos, no solamente para los corredores. Ahí sí que pasamos miedo. Yo ahí pensé que no iba a ser fácil hacer la meta porque en la meta la encima la gente va esprintando. La decisión de la organización fue muy buena. Intentar no arriesgar, no vaya a ser que pasara algo gordo en la raya de meta en el último momento».

«Creo que la política y deporte debe estar diferenciada. Al final si algo ha hecho el deporte siempre ha sido unir, unir países, unir todo. Si algo tiene la mentalidad olímpica es que hay paz y no guerra. Tanto los deportistas y todos hacen lo mismo. Yo siempre he sido de separar mucho política y deporte. Son cosas muy diferentes. Relacionar a nuestro equipo con la guerra no está bien», añadió Guerrero.