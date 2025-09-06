La comunidad judía denuncia por delitos de odio a los responsables del boicot propalestino a la Vuelta

La asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) ha anunciado la presentación en la Audiencia Nacional de una denuncia por delitos de odio, entre otros, contra los responsables del boicot a la Vuelta ciclista a España en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales «como contra los instigadores y amparadores institucionales», entre los que señalan a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, «que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí», ha explicado ACOM en un comunicado.

ACOM ha incluido además en la denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su director técnico, Kiko García, al tiempo que ha anunciado otras acciones legales contra los ministros José Manuel Albares o Sira Rego por sus declaraciones sobre este asunto.

La denuncia se ha presentado por presuntos delitos de odio, desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones. «Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados -afirma ACOM- evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad».

Estas agresiones constituyen, a su juicio, un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad que vulnera los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional. «Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales», ha añadido la asociación.

La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.

La asociación ACOM (Acción y Comunicación sobre Oriente Medio) ha presentado hoy una denuncia ante la audiencia nacional por presuntos delitos de odio (art. 510 del Código Penal), desórdenes públicos, delitos contra la seguridad vial y lesiones, a raíz de los graves incidentes protagonizados contra el equipo ciclista Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta a España 2025.

Lejos de tratarse de manifestaciones pacíficas, los hechos documentados evidencian acciones organizadas de coacción, bloqueos intencionados de la calzada y comportamientos temerarios que pusieron en serio riesgo la integridad física de deportistas, miembros de la organización, espectadores y fuerzas de seguridad.

Estas agresiones constituyen un acto sistemático de discriminación por razón de nacionalidad y que vulnera frontalmente los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deben regir el deporte profesional. Convertir las carreteras españolas en escenarios de acoso y linchamiento antisemita es inadmisible y tendrá consecuencias legales.

La denuncia se dirige tanto contra los autores materiales como contra los instigadores y amparadores institucionales. Entre ellos se señalan explícitamente a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que han promovido activamente la exclusión del equipo israelí. Asimismo, ACOM incluye en la denuncia a quienes ostentan responsabilidades en la organización de la carrera, incluido su Director Técnico, Kiko García. Tras estas primeras medidas seguirán otras acciones legales contra otros políticos como el ministro José Manuel Albares o Sira Rego.

Esta forma de antisemitismo encaja en el “modus operandi” de la campaña discriminatoria BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel), cuya naturaleza ilegal ya ha sido ratificada por múltiples sentencias en tribunales españoles, incluyendo el Tribunal Supremo.

Desde ACOM reiteramos nuestro compromiso firme y constante: no permitiremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en España. Seguiremos actuando en todos los frentes —jurídico, político y social— para denunciar cualquier intento de imponer vetos ideológicos o identitarios en nuestro país.