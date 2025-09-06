El equipo Israel borra el nombre del país en el maillot de sus corredores para «priorizar la seguridad»

Decisión inédita la vivida este sábado antes del inicio de la etapa 14 de la Vuelta a España cuando el equipo Israel Premier Tech ha anunciado que a partir de ahora retirará el nombre de su país del maillot de sus corredores para priorizar la seguridad de todos los ciclistas después de las numerosas protestas y boicots de radicales propalestinos que se están sucediendo todos los días en cada etapa. El equipo seguirá llamándose, eso sí, Israel Premier Tech.

«Para priorizar la seguridad de nuestros ciclistas y de todo el pelotón, dada la peligrosidad de algunas protestas en la Vuelta, Israel Premier Tech ha proporcionado a los ciclistas un uniforme con el monograma del equipo para el resto de la carrera. El nombre del equipo se mantiene como Israel Premier Tech, pero el uniforme con el monograma ahora se alinea con las decisiones de marca que hemos adoptado previamente para nuestros vehículos y ropa informal», reflejó a través de redes sociales el equipo en un comunicado.

Otra etapa con protestas

Las protestas por la presencia del equipo Israel Premier-Tech en la Vuelta Ciclista a España han proseguido este sábado coincidiendo con el arranque de la salida de la decimocuarta etapa en Avilés. Varios cientos de personas han asistido a una concentración desarrollada desde las 12:30 horas en el centro de la localidad avilesina donde ha partido la ronda que hoy se disputa a lo largo de 135,9 kilómetros en Asturias, con final en las duras rampas del Alto de la Farrapona, en los lagos de Somiedo.

Los participantes en la protesta, uno de los cuales ha resultado herido, han portado decenas de banderas palestinas al grito de «boicot a Israel» y «Palestina vencerá».

El coordinador general de IU en Asturias, Ovidio Zapico, ha acudido a la protesta para asegurar que la Vuelta «la ha ganado ya Palestina a través de la grandísima movilización de miles de personas» que denuncian el «genocidio que Israel está cometiendo».

«La comunidad internacional tiene que ponerle freno ya, porque esto no puede seguir así más tiempo», ha dicho tras destacar la decisión del Gobierno del Principado de instar al equipo Israel Premier Tech a abandonar la Vuelta.

Zapico ha recalcado la importancia de «seguir apretando para que la expulsión del equipo sea una realidad». La Guardia Civil detuvo ayer doce personas por un delito de desórdenes públicos por frenar la marcha de los ciclistas al inicio de la subida al Angliru durante la decimotercera etapa de la Vuelta, en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

En torno a las 16:20 horas, los tres ciclistas que iban escapados del pelotón e iniciaban la subida, Nico Vinokurov, Jefferson Cepeda y Bob Jungels, se vieron sorprendidos por un grupo de doce personas que, de forma súbita, irrumpieron en la carretera cortándola mediante la colocación de una pancarta que era sostenida por seis de ellos, mientras que el resto se encadenaban entre sí.

Esto obligó a que los corredores tuvieran que detener su marcha durante medio minuto, si bien la carrera continuó de inmediato debido a la rápida actuación de los componentes de la Guardia Civil que acompaña a la Vuelta. Las doce personas arrestadas han quedado en libertad y ahora se «enfrentan a una sanción», ha informado la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Las doce detenciones en Asturias se suman a las que tuvieron lugar el miércoles en Bilbao, donde los incidentes en la etapa de la Vuelta por las protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech se saldaron con tres detenidos, cinco personas más identificadas y cuatro agentes de la Ertzaintza lesionados.