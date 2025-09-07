Al menos 10 radicales propalestinos son detenidos por las protestas en la Vuelta

Al menos 10 manifestantes propalestinos han sido detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. Las detenciones se han efectuado por desorden público «con peligro para la integridad de las personas», según trasladan fuentes conocedoras de las mismas. De esta forma, ocho se han llevado a cabo en O Corgo a cargo de agentes de la Guardia Civil y otras dos han sido realizadas en Monforte por efectivos de la Policía Nacional.

Varias movilizaciones habían sido convocadas en municipios lucenses durante todo el domingo para protestar contra la participación del Israel Premier Tech en la competición deportiva. Sin embargo, los episodios de mayor tensión han tenido lugar en estas dos localidades. La primera de las detenciones en el municipio monfortino tuvo lugar después de que los manifestantes entonasen consignas propalestinas e intentase desplazar las vallas, ante lo que agentes de la Policía Nacional respondieron enfrentándose a los manifestantes.

Este episodio llevó al dispositivo de seguridad a realizar un doble vallado en un punto a 150 metros de la línea de meta. También en Monforte se produjo, posteriormente, la detención de la responsable comarcal de Lugo Sur del BNG, Rosana Prieto. El BNG respalda a la miembro detenida y su secretaria de organización, Lucía López Sobrado, considera que «no hay motivos para el uso de la fuerza ni de la represión. Las protestas que se están desarrollando en Galicia como en la que participaba nuestra compañera Rosana son legítimas y plenamente pacíficas», justifica.

Los radicales propalestinos boicotean la Vuelta

Las protestas de radicales propalestino se ha radicalizado en la Vuelta. A falta de 55 kilómetros de la meta, en plena etapa, un radical con la bandera de palestina permaneció agazapado, se lanzó sobre la carretera al paso de los ciclistas y provocó la caída de Javi Romo. El de Movistar se fue al suelo fruto de la sorpresa, aunque se levantó sin mayores problemas. El radical fue arrestado por la Guardia Civil.

Romo hizo visible su enfado. Al reincorporarse de la caída se dirigió hacia el radical propalestino, que en ese momento se encontraba reducido por los cuerpos de seguridad, con muestras de su indignación. La situación fue muy tensa en ese tramo de la etapa, con nerviosismo y confusión entre corredores y aficionados. La escalada de protestas propalestinos alcanza su mayor temperatura en la Vuelta.

La secuencia fue la siguiente. El radical propalestino se escondió entre los arbustos y cuando pasó el grueso del pelotón fue a lanzarse sobre ellos. No llegó a establecer contacto físico con ellos al resbalarse por el camino y caer al suelo, lo que dio tiempo a los agentes de la Guardia Civil para arrestarle, pero fue suficiente para que los Romo reaccionará por instinto y cayera al suelo.