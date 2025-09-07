Pedersen se impone al fin en una etapa marcada por la radicalización de las protestas propalestina

Mads Pedersen, al fin Mads Pedersen. El danés ha conseguido, después de varios intentos que murieron en la orilla, coronarse en Monforte de Lemos al imponer su ley en el esprint final. La etapa era propicia para él, para un corredor y cumplió con las expectativas. Aunque la jornada estuvo marcada por la caída de Javi Romo a poco más de 50 kilómetros de meta por el ataque de un radical propalestino que se lanzó sobre la calzada.

Noticia en desarrollo…