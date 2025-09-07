Vuelta a España 2025

Así queda la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 15

Vingegaard sigue siendo el líder de la Vuelta a España

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) se ha impuesto en la decimoquinta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km, en la que se mantuvo de líder el danés Jonas Vingegaard (Visma).

Pedersen ganó su primera etapa en la presente edición con un tiempo de 4h.02.13, a una media de 41,6 km/h. Le siguieron el venezolano Orluis Aular y el italiano Marco Frigo. Dentro de top 10 entraron además los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal, cuarto y sexto, respectivamente.

El grupo de favoritos entró en meta a 13.32 minutos. En la general, Vingegaard mantuvo el maillot rojo con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida y 2.38 minutos respecto al británico Tom Pidcock.

