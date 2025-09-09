Javi Romo critica las manifestaciones en la Vuelta: «Están consiguiendo que no se muestre lo que hacemos»

Javi Romo se ha pronunciado después de su caída el pasado domingo en la Vuelta durante la etapa a causa de un manifestante propalestino. A raíz de que terminase en el suelo por culpa de la detención de dicho individuo por un agente de la Guardia Civil, el ciclista de Movistar ha querido señalar la importancia de reorientar dónde debe estar el foco dela competición.

En la previa de la 16º etapa, el toledano fue directo de las consecuencias que tenido a raíz de ello: «He pasado el día de descanso bastante mal porque no pude disfrutarlo. Al final llevas seis días esperando estar con los compañeros, para dar un paseo, pero no pude hacerlo. Estoy jodido», empezó atendiendo a los medios.

A pesar de que la caída no le provocó ninguna lesión y pudo terminar la carrera después de volver a subirse a la bici, Romo desmintió que tuviese un encontronazo con el activista después de haberle lastrado durante la etapa: «No tuve ninguna pelea con él, puedes ver las imágenes cuando quieras», respondió a uno de los periodistas presentes.

Javi Romo señala su preocupación

Sin embargo, es evidente que aquel episodio es algo que le molestó al ver cómo su trabajo está siendo eclipsado: «Estoy haciendo mi trabajo, que es lo que se debería mostrar. Entrenamos todos los días, llevamos una vida espartana, un ejemplo para los jóvenes y están consiguiendo que se muestre otra cosa y no lo que estamos haciendo», confesó.

«Tengo la misma sensación de cualquiera que se cae a 50 km/h. Pudo haber pasado una tragedia peor, pero por suerte solo tengo un par de golpes. Mi reacción al final es de rabia, como pudisteis ver, cogí la segunda bici para volver al pelotón».