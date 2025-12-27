Entendimiento PP-PSOE: con Sánchez, imposible

Las tímidas insinuaciones de algunos ex dirigentes socialistas, tras los resultados electorales en Extremadura, respecto a la posibilidad, siquiera, de que el PSOE se abstenga para facilitar la investidura de María Guardiola, vencedora clara de los últimos comicios, es pura fantasía, mero brindis al sol.

En efecto. Pedro Sánchez no tiene otro objetivo político ni personal que re-sis-tir en el poder a toda costa y a cualquier precio y, por ende, el muro levantado en la sociedad española tiene su aquel también en las relaciones con la otra gran fuerza política que es y representa el Partido Popular. No hay que olvidar que los entonces barones socialistas despidieron en su día de la secretaria general del PSOE (2017) al hoy leviatán monclovita. Y que aquel despido se llevó a cabo porque el madrileño se negó en rotundo a la investidura de Mariano Rajoy provocando así una crisis institucional. Ya entonces iba exclusivamente a lo suyo, sin importarle un carajo lo que ocurriera a la nación.

Han pasado más de siete años y la cosa ha empeorado sensible y descriptiblemente a este respecto. Su caudillaje en las filas PSOE se ha impuesto de forma autoritaria en todos los intersticios del partido (como se demuestra en el día a día) y todo lo que no lleve la denominación de «sanchista» ha sido mandado al averno y el resto condenado a galeras. Sólo medran tipos como Óscar Puente y sobreviven nombres como los de Alegría o Bolaños.

Que la España de ahora mismo, mucho más la de pasado mañana, necesita un entendimiento entre las dos grandes fuerzas políticas es algo que recomienda hasta el último cabrero de las Hurdes. Sin embargo, cubrir esa necesidad es hoy por hoy pura entelequia. Sánchez está dispuesto a morir matando. De ello tienen que convencerse desde Feijóo a Jorge Azcón, pasando por María Guardiola y el resto de dirigentes autonómicos y municipales del PP.

Con el PSOE de Sánchez no se puede ir ni siquiera a la consulta del galeno. Entre otras razones porque el partido de Sánchez no es hoy otra cosa que una manada de ganapanes asustados ante la enfermedad política de un líder totalmente incompatible con el sentido común, mucho menos con el patriótico, en permanente fuga de sí mismo y de las leyes democráticas.

PD.: Si en el contexto actual a alguien del PP se le ocurriera pactar con el sanchismo duraría menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Se llaman Feijóo, Guardiola, Mañueco o Azcón.