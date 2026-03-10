Después de las declaraciones de Koldo García al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en las que el ex asesor ministerial declaró que «Sánchez ordenó hacer desaparecer el atestado de una fiesta ilegal de Felipe Sicilia con coca a granel», este periódico publica hoy un extracto de la entrevista —realizada poco antes de su entrada en la cárcel— con el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos en la que ratifica lo manifestado por su asistente. Preguntado si le constaba que se hiciera desaparecer el atestado de una fiesta organizada en plena pandemia por el diputado socialista Felipe Sicilia en la que aparecieron notables cantidades de cocaína, Ábalos afirma: «No sé exactamente el tema de la intervención y el contexto… Me acuerdo de que yo estaba en Jaén, todavía había restricciones, pero no sé en qué estado estábamos de la pandemia. Me llamaron por teléfono para decirme que había ocurrido eso, pero luego pregunté qué había pasado finalmente y no había nada». Eduardo Inda le aprieta y pregunta si no hubo nada porque se hizo desaparecer. A lo que Ábalos responde con evidente ironía: «Oficialmente, no ocurrió».

El ex secretario de Organización del PSOE reconoce que la información le llegó de la Policía y que le advirtieron de que, en virtud de su cargo, estuviera prevenido por la trascendencia que pudiera tener. No hay que ser muy sagaz para concluir que Ábalos avala el testimonio de Koldo García, lo que viene a reafirmar la existencia de una cadena de delitos que, por su gravedad, señalan directamente a Pedro Sánchez, porque es él quien -según Koldo- ordena hacer desaparecer el atestado policial. Ese es el mayor de los delitos. En estas circunstancias, la pregunta es obvia. ¿A qué esperan PP y Vox para acudir a los tribunales de justicia? Lo manifestado por Koldo García y ratificado por José Luis Ábalos apunta a un comportamiento tan grave que no puede quedar impune.