OKDIARIO en un kibutz de la masacre de Hamás: «¿Esto es ser de izquierdas, atacar a gente en su casa?»

La superviviente Irit Lahav de la masacre de Hamás el 7 de octubre de 2023 del kibutz Nir Oz ha preguntado durante este entrevista concedida a OKDIARIO sobre la clase política europea que ataca a Israel: «¿Esto es ser de izquierdas, atacar a gente en su casa?». Irit Lahav estuvo durante doce horas con su hija escondida en una habitación de su casa. Atrancaron una puerta con el aspirador que todavía tiene y un cable para que los terroristas no entraran. El kibutz Nir Oz fue el más golpeado en el ataque terrorista de Hamás.

Hace pocos días ha vuelto a su casa. Todavía se despierta por las noches y comprueba las puertas. Reconoce que durante el día está bien. Irit Lahav recuerda que vinieron por el campo desde la Franja de Gaza. Mataron a cientos de personas en su kibutz. Los dispararon. Los quemaron.

Irit Lahav se pregunta sobre la flotilla que hace días salió de Barcelona para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza: «¿Dónde está esta gente con respecto a nuestros secuestrados? Por supuesto, cuando sean liberados todos, todo estará bien. Pero mientras los palestinos tengan retenidos a casi 50 personas por un secuestro, ¿qué esperan que nos sentemos aquí y digamos: ‘Bien, tómense su tiempo, los esperaremos’?».

Irit Lahav ha destacado a OKIDIARIO el caso de su vecino Oded Lifshitz, de 83 años. «Defensor de la causa palestina. Solía llevar en su coche a los palestinos al hospital con su coche. Ellos lo sabían y le secuestraron», ha recordado Irit Lahav.

La familia Bibas vivía en su kibutz. Su caso conmocionó a Israel. Fueron secuestrados. Posteriormente, se devolvieron sus cadáveres, aunque al principio Hamás se confundió y entregó restos mortales equivocados,

La Global Sumud Flotilla zarpó originalmente desde el puerto de Barcelona el domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 15:30 horas, marcando el inicio de una masiva misión humanitaria compuesta por más de 20 embarcaciones y con más de 300 personas a bordo, incluidos activistas como Greta Thunberg y Ada Colau. Irita Lahav ha explicado a OKDIARIO que según la autopsia los dos niños fueron estrangulados por Hamás.

Sin embargo, esa misma noche, la flotilla se vio obligada a regresar por precaución debido a malas condiciones meteorológicas, con vientos que superaban los 30 nudos (aproximadamente 56 km/h). Tras un día de espera y una reunión general para evaluar la situación, la flota volvió a zarpar desde el puerto de Barcelona el lunes 1 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas (hora local), retomando la travesía hacia Gaza pese a las amenazas y el clima previo. La flotilla se ha visto envuelta en diferentes controversias. En un principio por las fiestas celebradas cuando iban a la Franja de Gaza. Después, los organizadores han denunciado que el barco, en el que viajaban seis personas, incluida la activista climática Greta Thunberg, fue alcanzado por un dron militar israelí en lo que califican como un «acto deliberado de intimidación». Han aseguran que se trató de un ataque armado destinado a frenar el avance de la flotilla.

«¿Dónde está esta gente? ¿Esta gente que va a venir en barco? Quiero que vengan en barco y nos apoyen a nosotros. ¿Qué se piensa de la madre de Matan Zangauker? ¿Cómo se siente? ¿Puede dormir? Sylvia, la madre de dos hijos que aún están vivos. ¿Puede dormir por la noche? ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguien se imagina lo que pasa? No creo que pueda irme ni un día si secuestran a mi hija. ¿Y están hablando de una vida humanitaria? ¿Qué hay de que los secuestren, los maten de hambre, los asesinen?», ha destacado Irit Lahav.