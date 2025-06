Impactantes imágenes: Hamás dispara a civiles en un centro de distribución de ayuda en Gaza

El Ejército de Israel ha difundido este domingo imágenes de terroristas de Hamás disparando a la población palestina en un centro de distribución de ayuda humanitaria de la Franja de Gaza en la zona de Khan Yunis, bastión de los terroristas. En esta ciudad, nació Yahya Sinwar, uno de los líderes más sanguinarios de Hamás. Las imágenes han sido recogidas por un dron, y se han distribuido después de que los terroristas de Hamás acusaran a las Fuerzas de Defensa de Israel de matar a sangre fría a 31 palestinos. Las Fuerzas del Ejército de Israel han explicado que las imágenes se han recogido a primera hora del domingo 1 de junio.

«Hamás es una organización terrorista brutal y asesina que está matando de hambre a los residentes de Gaza», han destacado las Fuerzas de Defensa de Israel en un comunicado oficial. «Hamás está haciendo todo lo posible para impedir la distribución de alimentos en Gaza», han resaltado.

El Ejército de Israel ha negado la denuncia de los terroristas de Hamás de que soldados israelíes hayan disparado contra civiles cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Gaza.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han destacado su cooperación con la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) y los grupos de ayuda internacionales para garantizar que la ayuda llegue a los residentes de Gaza, no a Hamás. La Fundación Humanitaria de Gaza, organismo respaldado por Estados Unidos e Israel a cargo de la distribución de la ayuda, ha insistido en que «la ayuda se distribuyó nuevamente hoy sin incidentes».

🎥WATCH:

Drone footage shows gunmen in Gaza shooting at civilians going to collect aid.

Hamas is doing everything in its power to prevent the successful distribution of food in Gaza. pic.twitter.com/O8Uwqyn3qP

