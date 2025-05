Así cazó Israel a Mohammed Sinwar, hermano del terrorista de Hamás que ideó la masacre del 7-O en Israel

Los terroristas de Hamás Mohammad Sinwar y el jefe de la Brigada Rafah murieron en un ataque aéreo selectivo bajo el hospital europeo de la Franja de Gaza el pasado 13 de mayo. El Ejército de Israel ha confirmado este sábado la operación a través de este vídeo, que se puede ver abajo. Es una recreación realizada por el Ejército de Israel en el que se explica cómo se llevó a cabo la misión. Israel afirma que Hamás ha utilizado un espacio civil, como en diferentes ocasiones, como escudo,y ha prometido realizar más misiones para eliminar a terroristas de alto rango.

Yahya Sinwar fue eliminado en Tal al-Sultan, cerca de Rafah, en octubre de 2024. Estaba solo. Algunos de sus líderes terroristas escaparon.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han confirmado este sábado la eliminación de Mohammed Sinwar, jefe terrorista de Hamás y uno de los arquitectos del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, y al líder terrorista de la célula Rafah, Muhammad Shabana, en un ataque aéreo selectivo a principios de este mes contra un sistema de túneles subterráneos ubicado debajo del Hospital Europeo en Khan Yunis.

Mohammed Sinwar era el hermano de Yahya Sinwar, cerebro de la masacre de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre. En los últimos meses antes de ser eliminado, se había dedicado con éxito a reclutar más terroristas. Operaba de forma independiente de los líderes terroristas de Hamás que viven en Doha (Qatar) e Israel le ha considerado la mayor oposición dentro del grupo terrorista para llegar a un alto el fuego.

Mohammad Sinwar was hiding, alongside the commander of Hamas’ Rafah brigade and other terrorists, in a Hamas command & control center beneath the European Hospital.

When we say that Hamas terrorists are embedded and hiding behind their civilians, this is what we mean: pic.twitter.com/NkREKx0QLI

— LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) May 31, 2025