Sánchez vuelve a ponerse del lado de Hamás: «Condeno firmemente el ataque israelí sobre Catar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a ponerse del lado de los terroristas de Hamás al condenar «firmemente» el bombardeo de Israel contra altos cargos de los islamistas en la capital de Qatar, Doha. Sánchez subraya que «vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas».

«La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la racionalidad, de la diplomacia y del Derecho Internacional», ha expresado Sánchez en un mensaje redes sociales sobre el ataque de Israel a Hamás.

Condeno firmemente el ataque israelí sobre Catar. Vulnerar su soberanía y su territorio es una clara violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La violencia no puede seguir expandiéndose sin control por Oriente Medio. Es momento de volver al marco de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 9, 2025

Previamente, en un comunicado del Gobierno, se había condenado «tajantemente» el bombardeo de Israel en Qatar. Para Exteriores, este ataque «supone una violación flagrante del Derecho Internacional» y «de la soberanía territorial qatarí».

«España reitera su llamada a la contención y al respeto al Derecho Internacional para preservar la estabilidad regional, al cese inmediato de la violencia y al retorno a las negociaciones diplomáticas», ha expresado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

El Gobierno español ha reiterado su «compromiso con la estabilidad» en Oriente Próximo, a la vez que ha insistido en que «seguirá trabajando con sus socios por la estabilidad regional».

Por su parte, la Casa Blanca no ha apoyado firmemente el ataque, pero por otros motivos. Ha afirmado que los bombardeos israelíes perpetrados este martes contra Qatar «no contribuyen a los objetivos» de Israel ni de Estados Unidos, si bien ha considerado que atacar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) «es un objetivo respetable».

La portavoz de la Presidencia estadounidense, Karoline Leavitt, ha explicado en una rueda de prensa que la Administración de Donald Trump recibió esta mañana una notificación de su Ejército informando de que Israel estaba atacando a Hamás, «que lamentablemente se encontraba» en la capital qatarí, Doha.