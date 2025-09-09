Es el mejor thriller de la década y está disponible gratis: una historia real con dos estrellas de Marvel

El hipersaturado mercado del streaming parece un tanto insostenible, teniendo en cuenta la constante subida de precios de la mayoría de los terminales. Antes, los espectadores combinaban bastantes suscripciones a las plataformas y desde hace un tiempo a raíz de la eliminación sistemática de las cuentas compartidas, son cada vez más aquellos que apuestan por una o dos opciones de vídeo bajo demanda. Por suerte, en España tenemos una opción gratuita de servicio de transmisión que actualmente, posee el mejor thriller de la década. La aplicación es RTVE Play y la cinta es Wind River, un título basado en hechos reales que cuenta con la dirección del creador de la celebrada Yellowstone.

No hizo demasiado ruido en su estreno en 2017, pero esta aventura policíaca cuenta con dos Vengadores de Marvel en su elenco principal; Jeremy Renner y Elizabeth Olsen. Un guion original firmado por el propio director, Taylor Sheridan que además, no aparece disponible en ninguna otra plataforma. Tan sólo vía compra o alquiler en Rakuten TV. Por lo que su presencia en RTVE representa una oportunidad única para su visionado, el cual permanecerá en el catálogo del terminal público durante más de un año. Concretamente, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Porque Sheridan, no es sólo un showrunner increíble. También es el director de filmes tan estimulantes como Aquellos que desean mi muerte y este relato criminal que parte de unos sucesos reales acontecidos en una reserva de nativos americanos. Eso sí, al realizador texano la mayoría de los espectadores lo conocen por el universo western sobre el que gira Yellowstone. Desde la precuela 1883 y la siguiente precuela, 1923. El autor todavía tiene pendiente el estreno de The Madison que del mismo modo, funcionará como una secuela posterior de la propia Yelowstone. No obstante, visto su nivel tras las cámaras en el formato del largometraje, lo que esperamos de Sheridan es que regrese con otro título del nivel de Wind River.

El mejor thriller de la década

La sinopsis oficial del que para la crítica es uno de los thriller de la década es la siguiente: «Un guardabosques descubre el cuerpo congelado de una chica que parece haber sido asesinada e inmediatamente, una agente del FBI llega para hacerse cargo del caso, intentando localizar al asesino de la joven. Para ello, contará con la colaboración y habilidades del experto rastreador formando un inusitado dúo de detectives».

Aparte de la presencia de Renner y Olsen, el casting principal contó con la presencia de Julia Jones (Dexter: New Blood), Jon Bernthal (El castigador), Matthew Del Negro (El ala oeste de la Casa Blanca), Kelsey Chow (No te muevas), Gil Birmingham (La hija del pantano) y el tristemente recién fallecido, Graham Greene (Bailando con lobos).

Los Oscar la ignoraron

Wind River mantiene un 87% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, una puntuación alta que la convierte en el mejor thriller de su década. A pesar de que los premios Oscar de 2018 la ignoraron por completo. En Cannes en cambio, Sheridan se llevó la mejor dirección en la sección Un Certain Regard.

Con menos de dos horas de duración, Wind River es un filme amargo, visceral que no deja de lado en ningún momento el punto de una tensión constante en un territorio hostil y desangelado.