Ana de Armas llega a Prime Video cargada de pólvora: es su mejor película de acción hasta la fecha

Puede que el boom mediático de Ana de Armas ya no sea una tendencia en Hollywood, pero la actriz cubana sigue siendo un perfil interesantes para plataformas de streaming como Prime Video. Porque la nominada al Oscar por Blonde acaba de estrenar en la plataforma de Amazon, la que es hasta el momento, su mejor película de acción. Nos referíamos, cómo no, al spin-off de la saga John Wick: Ballerina.

Situada cronológicamente entre John Wick: Parabellum y John Wick 4, Ballerina fue un auténtico desastre económico en las salas de cine. Un presupuesto de 90 millones de dólares que necesitó de grandes reshoots por parte del líder de este universo criminal, Chad Stahelski, ante el trabajo de un Len Wiseman (Underworld) que no logró alcanzar los altos estándares en la realización de las diferentes secuencias de acción. Ballerina recaudo 133 millones y eso, supuso un resultado completamente insuficiente si tenemos en cuenta que con su campaña promocional, la cinta derivada de la propiedad intelectual protagonizada por Keanu Reeves le terminaría costando a Lionsgate unos 170-195 millones de dólares. Sin embargo, la crítica respondió sorprendentemente bien a la expansión fílmica liderada por Ana de Armas y ahora, su paso por Prime Video le ofrece una «vida extra» que desde luego, está aprovechando a las mil maravillas. Ballerina es en estos instantes, la película más vista de la marca de vídeo bajo demanda de Amazon, la cual la posee en su catálogo de forma exclusiva.

¿De qué trata ‘Ballerina’?

A diferencia del resto de la franquicia, Ballerina está protagonizada por un personaje que no es el legendario John Wick, pero sí que guarda una estrecha relación con el imparable sicario. Como antiheroína central tenemos a Eve Macarro, una asesina formada por la Ruska Roma (organización criminal que también entrenó a Wick) que buscará por todos los medios encontrar a los culpables del asesinato de su padre. Y es en esa lucha donde tendrá que convivir con las complejas normas de este mundo de sicarios, descubriendo por el camino secretos de su pasado.

Aparte de Ana de Armas, en este thriller criminal de Prime Video, encontramos de nuevo a otros personajes de la IP (propiedad intelectual) nacida en 2014. Como la propia Ruska Roma (Anjelica Huston), Winston (Ian McShane), Caronte (el tristemente fallecido Lance Reddick) y el propio John Wick (Revees), quien tiene una aparición muy especial e importante para el desarrollo narrativo de la protagonista. Después, entre las nuevas incorporaciones, encontramos a Gabriel Byrne (Muerte entre las flores), Norman Reedus (Walking dead), Daniel Bernhardt (Logan), Catalina Sandino (Eclipse: La saga Crepúsculo), Anne Parillaud (El hombre de la máscara de hierro) Sharon Duncan-Brewster (Dune) y David Castaneda (The Umbrella Academy).

Ana de Armas «destroza» Prime Video

Actualmente, Ana de Armas lidera el top 10 de películas más vistas esta semana en Prime Video. Superando a opciones del corte romántico-adolescente, como El verano en que me enamoré o títulos de acción trepidante a la altura de Ice road: Venganza.

Ballerina es un thriller de acción que palidece en el agravio comparativo con el resto de entregas de John Wick. No obstante, no deja de ser una opción interesante dentro del género. La propuesta posee el germen de ideas frescas, originales y muy potentes, a pesar de que su punto de partida es un tanto renqueante y plano. La historia suele ser lo de menos en el cosmos hiperviolento de la saga y en Ballerina, se le ha dado un importancia quizás desmedida para lo que podía ofrecer.