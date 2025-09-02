Es la película perfecta para celebrar los 61 años de Keanu Reeves: la mejor actuación de su carrera

Hoy, 2 de septiembre, Keanu Reeves cumple 61 años en la que es la segunda etapa dorada de su carrera como actor. Tras años de ostracismo y títulos menores, el canadiense vuelve a estar de moda gracias a la saga John Wick. Franquicia que de alguna forma ha renovado el cine de acción moderno y de paso, la figura de un intérprete al que los grandes estudios ya no apoyaban. Ni mucho menos, las figuras autorales. Ahora en cambio, en 2025 lo veremos protagonizando la segunda cinta como director de Jonah Hill y en 2026, estrenará The Entertainment System Is Down, lo nuevo del realizador sueco Ruben Östlund. Pero por el momento, los cinéfilos que mejor conocen la filmografía de Keanu Reeves saben que su mejor actuación no llegó ni con Matrix ni con Constantine. Su performance eterna siempre será aquella en la que compartió elenco con uno de sus mejores amigos de la industria, River Phoenix.

Sí, nos referimos a Mi Idaho Privado, el drama del cineasta Gus Van Sant en el que el hermano mayor de Joaquin Phoenix y Reeves interpretaban a los dos jóvenes perdidos que necesitan encontrar el sentido de sus vidas. Tras llevarse la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia, River fallecería trágicamente dos años después en el West Hollywood de una sobredosis. Convirtiéndose en una de esas figuras eternamente jóvenes que escriben una página más del obituario de una meca del celuloide en el que encontramos a otras estrellas como James Dean. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de críticos se quedaron únicamente en el innegable talento de Phoenix, Keanu Reeves también plasmó la mejor actuación de su carrera, destacando la química con su coprotagonista.

Keanu Reeves: su mejor actuación

Como ya hemos adelantado, la sinopsis oficial de Mi Idaho Privado nos pone en la piel de dos jóvenes que se embarcan en un viaje por carretera. Uno de ellos se llama Mike (Phoenix), padece narcolepsia y está obsesionado con la búsqueda de su madre. El otro es Scott (Reeves), hijo de un acaudalado alcalde que se rebela contra su padre. Ambos terminan ganándose la vida como chaperos en las calles de Portland.

Repletos de diferencias, viajan a Idaho para encontrar a la madre de Mike, lo cual desencadenará todo un crecimiento experiencial en su viaje. Un recorrido exterior e interior, donde se abordan los temas de la pertenencia, el amor no correspondido y el abandono.

Inspirada en cierto sentido por la canción Private Idaho del grupo The B-52s, Mi Idaho Privado es más de 30 años después de su estreno, un filme referencial en el cine independiente bajo la autoría de un Van Sant que años más tarde conquistaría a la meca del cine gracias a El indomable Will Hunting. El narrador estadounidense rodó varios capítulos en 2024 de la aplaudida miniserie, Feud: Capote vs. The Swans. En el presente Festival de Venecia, todavía debe presentar Dead Man’s Wire, su último trabajo fílmico.

¿Dónde podemos ver ‘Mi Idaho Privado’?

Los fans de Keanu Reeves pueden ver su mejor actuación en Movistar Plus. Quien no esté suscrito al catálogo propiedad de telefónica, igualmente tiene disponible Mi Idaho Privado bajo alquiler o compra.