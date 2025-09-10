Nacho Cano llama «banda criminal» al Gobierno en ‘El Hormiguero’: «He dejado dinero por si me pegan un tiro»

En una explosiva intervención en El Hormiguero de Pablo Motos, el reconocido músico y compositor Nacho Cano ha dejado boquiabiertos a los espectadores con unas declaraciones contundentes y cargadas de polémica.

Invitado al programa de Antena 3 para hablar de su trayectoria y el musical Malinche, Cano no se mordió la lengua al abordar la situación política actual, lanzando duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, al que calificó de «banda criminal» en un momento de máxima tensión.

Además, sorprendió al revelar que ha tomado medidas drásticas ante posibles represalias, confesando que «he dejado dinero por si me pegan un tiro» debido a sus opiniones.

La entrevista, conducida por Pablo Motos, comenzó con un tono distendido, centrada en los logros artísticos de Cano, como su contribución al panorama musical con Mecano y el éxito de Malinche, un ambicioso musical que narra la historia de amor entre Hernán Cortés y La Malinche.

Sin embargo, el ambiente cambió cuando Motos preguntó a Cano sobre su visión de la actualidad en España. El compositor, que siempre ha destacado por su franqueza, no dudó en expresar su descontento con la gestión del Gobierno, al que acusó de actuar con una «falta de transparencia y moralidad» que, según él, está llevando al país a un punto de no retorno.

«Esto no es un gobierno, es una banda criminal organizada que se dedica a saquear el país mientras nos distraen con cortinas de humo», afirmó Cano, desatando murmullos entre el público presente en el plató. Sus palabras, cargadas de indignación, reflejaban un postura crítica que no es nueva en su discurso, pero mu visceral en esta ocasión.

Nacho Cano señaló directamente a varios líderes políticos, sin mencionar nombres específicos, pero dejando claro que se refería a las altas esferas del poder. «No es que yo lo diga, es que los hechos están ahí: casos de corrupción, amiguismos y una gestión que parece diseñada para beneficiar a unos pocos» añadió.

El momento más impactante de la noche llegó cuando Cano, visiblemente serio, compartió una confesión que dejó al plató en silencio. «Yo no me callo, pero sé que esto tiene consecuencias. He dejado dinero apartado por si me pegan un tiro, porque en este país ya no sabes quién te puede venir a buscar», dijo, mirando fijamente a cámara.

La declaración, que podría interpretarse como una exageración o una advertencia real, generó un revuelo inmediato en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes aplaudían su valentía y quienes consideraban sus palabras exageradas o fuera de lugar.

Pablo Motos, visiblemente sorprendido, intentó reconducir la conversación hacia un terreno menos incendiario, pero Cano insistió en la importancia de «decir la verdad, aunque duela». Nacho Cano defendió su derecho a expresarse libremente, argumentando que su posición como figura pública le obliga a alzar la voz frente a lo que considera injusticias. «No estoy aquí para hacer amigos, estoy aquí para decir lo que pienso. Si eso molesta, que me lo digan a la cara», sentenció.

El programa cerró con un intento de Motos por suavizar el ambiente, destacando el legado artístico de Cano y su capacidad para generar emociones, ya sea a través de la música o de sus palabras.