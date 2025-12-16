Un alcalde socialista de Orense, también denunciado por acoso por una militante

Una militante del PSOE, a través de un canal interno habilitado por la formación, ha denunciado a Xosé Carlos Valcárcel Doval al alcalde de Barbadás, provincia de Orense, por un presunto caso de acoso laboral. El dirigente se suma a la lista de cargos socialistas implicados en caso de acosos y, en su caso, figura como firmante del manifiesto antiacoso que recientemente ha realizado el PSdG.

El PSOE ha recibido la denuncia, ante lo que la dirección provincial en Orense ha convocado una reunión para abordar el asunto con el alcalde de Barbadás. Posteriormente, el tema será analizado en una ejecutiva provincial que tendrá lugar a las 20:00 horas de este martes y estará cerrada a los medios de comunicación.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde Valcárcel ha asegurado que conoce la existencia de una denuncia contra él por acoso laboral, pero sostiene que no sabe quién puede ser la persona que ha denunciado. Además, descarta la veracidad del caso y ha subrayado que él no es «acosador laboral ni de ninguna índole». Otras fuentes aseguran que el caso de supuesto acoso laboral está relacionado con la situación vivida por la militante que ha denunciado con un concejal del gobierno municipal, que la habría acosado sexualmente. El edil dimitió en 2024.

El alcalde de Barbadás es uno de los firmantes del manifiesto impulsado por varios regidores y otros cargos socialistas en la provincia de Orense en el que reaccionaban al caso de denuncias por supuesto acoso contra el que era presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y aseguraban que «quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos».

El secretario general del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, señalado por su silencio en el caso de acoso sexual de Tomé, alcalde socialista de Monforte de Lemos, ha pedido a Valcárcel que deje sus actas como alcalde de Barbadás y la de diputado provincial en Orense, por la denuncia. El PSOE suspenderá de militancia al implicado en el caso de acoso laboral.

Besteiro se ha negado a asumir responsabilidades y, por ende, a dimitir, mientras ha informado de la denuncia recibida por acoso laboral contra el alcalde de Barbadás. El secretario general de los socialistas gallegos ha indicado que el partido atendió a la denunciante, que confirmó por escrito la denuncia, tras lo cual la formación activó el «protocolo socialista antiacoso».

Besteiro, señalado

José Ramón Gómez Besteiro se ha escudado en que la diputación de Orense atendió a la denunciante, que confirmó la misma desde un documento. Tras ello, se activó el «protocolo socialista antiacoso». El secretario general socialista en Galicia ha dicho que el PSOE provincial se reunirá este martes para recabar el testimonio de los implicados y depurar responsabilidades «hasta llegar al final».

«Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia», ha subrayado Besteiro, perseguido por su silencio en el caso de José Tomé, denunciado por acoso sexual por parte de varias mujeres militantes del PSOE a través del canal interno. Se señala al dirigente por presuntos tocamientos sin consentimiento, por ofrecer empleo a cambio de favores sexuales y por comunicaciones con contenido sexual explícito.