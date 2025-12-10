El líder del PSOE de Torremolinos pone como ejemplo de su «confianza» con su acusadora que compartían lotería

Antonio Navarro, ya Antonio Navarro del PSOE de Torremolinos, intenta desmontar las acusaciones de acoso laboral formuladas por una concejal de su grupo municipal. El dirigente socialista argumenta que la relación entre ambos fue de «confianza» y «complicidad», citando como pruebas que compartieron lotería, que ella le pidió compras en su propia empresa y que incluso le perdonó deudas económicas.

El escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge un minucioso relato cronológico de la buena relación entre Navarro y la edil desde septiembre de 2021 hasta abril de 2025. El documento incluye capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, fotografías de encuentros y justificantes de transferencias bancarias que, según Navarro, demuestran una relación «normalizada» y de «magnífica relación».

«En todo el historial del chat no se puede encontrar nada, absolutamente nada que pudiera ser ya no manifestar una situación de acoso, ni siquiera una mala palabra, descalificación», asegura Navarro en su defensa. Resta importancia a los mensajes subidos de tono como «Cuando te enfadas te pones muy guapa. Te ponía de vuelta y media. ¿Por qué estás tan buena? Iré depilado por si tienes un desliz». A alguno de ellos ella le comenta: «Tú a lo tuyo».

El origen del conflicto se sitúa, según el relato del secretario general, en una discusión «bastante intensa» mantenida en un restaurante italiano de un centro comercial de Torremolinos. Navarro explica que el motivo de sus disculpas posteriores fue que el 9 de septiembre de 2021, durante un acto en el Palacio de Congresos, «no le saludé delante de la gente y no le hablé». «Ése es el motivo de mis disculpas, el feo que le hice en público», justifica.

Lotería y regalos

El documento detalla numerosos episodios que Navarro considera reveladores de una relación personal estrecha. «Durante este tiempo comparto lotería nacional con ella y otros compañeros de la agrupación. También ella compra lotería de su pueblo, que comparte conmigo y otros compañeros. Me trae naranjas de su pueblo», relata.

Entre los intercambios económicos mencionados figura la compra de estuches escolares para los hijos de ella el 11 de septiembre de 2021, por los que ella le habría devuelto el dinero mediante Bizum al día siguiente. También menciona que en febrero de 2022 la ahora denunciante le pidió que realizara una compra en su empresa: «Cuando te lo dé me haces bizum», le habría escrito ella, según los mensajes aportados.

El secretario general incluye además el regalo que le hizo a ella por su cumpleaños en enero de 2022. Ella misma publicó una foto en redes sociales, aunque posteriormente lo ha eliminado: «Con amigos que me conocen tan bien que me regalan un libro feminista (comprensible), un gato de la suerte (sólo un reducido grupo lo entenderá…) y un salchichón de Vic (…) (sic.)».

Congresos y viajes

El relato de Navarro describe una participación conjunta en diversos actos del partido entre octubre de 2021 y mayo de 2023. Durante el Congreso Federal de octubre de 2021 en Valencia, Navarro afirma que la mujer que le denuncia acudió al bar donde él se encontraba: «Me pide que le haga una foto, que ella posteriormente sube a sus redes sociales. Nos volvemos juntos en taxi hasta el hotel».

En el Congreso Regional del PSOE de Andalucía celebrado en Torremolinos los días 6 y 7 de noviembre de 2021, el dirigente propuso que fuera ella quien presentara una mesa del congreso. «Los días transcurren con total normalidad, el 6 de noviembre se vienen a comer junto con otros compañeros, nos hacemos fotos», recuerda.

El documento menciona también que tras el congreso se tomó unos días de vacaciones y delegó sus competencias en ella, «fruto como no, de la confianza existente».

La moción de censura

Un punto de inflexión en la relación fue el anuncio de la moción de censura contra el gobierno local socialista el 2 de diciembre de 2021. Navarro describe cómo ambos se volcaron en intentar impedirla, compartiendo tiempo tanto con otros compañeros como ellos solos. En diciembre estuvieron en un restaurante, «ella con sus hijos y yo con el mío», según el escrito.

Pese a los esfuerzos, la moción de censura prosperó. Al día siguiente, en la reunión del grupo municipal, Navarro votó para que la denunciante tuviera altas responsabilidades.

En enero de 2022, Navarro presentó oficialmente su candidatura a secretario general del PSOE de Torremolinos. Según su relato, en esa candidatura propuso a la denunciante como colaboradora. «El día 27 de enero de 2022 se celebra la asamblea y ganamos. Esa misma noche ella comparte un post con una foto de los dos, y curiosamente este post lo ha borrado recientemente», subraya en mayúsculas.

Deudas perdonadas

Entre los detalles económicos que Navarro considera relevantes figura un mensaje de la denunciante del 27 de abril de 2022: «Pues me sales a deber porque hoy me he gastado en ti 30 euros: entrada concierto Ucrania + 2 cajas de pastillas (una normales y otras de efecto rápido)». La respuesta de ella, tras el ofrecimiento de devolverle el dinero, fue: «No, no, me invitas a una cerveza mañana».

El dirigente socialista también gestionó entradas para que ella y su familia vieran un partido del Real Madrid en el Bernabéu en abril de 2022. Tras el encuentro, ella le habría enviado un mensaje: «El partido ha sido increíble, lo he sentido por el Español, de verdad, pero mis niños ha merecido mucho la pena. Agradécele a tu cuñado de verdad la gestión».

En julio de 2022, ella le ofreció su coche para desplazarse a Almería. En diciembre, durante un viaje de Navarro a Madrid, ella le encargó que comprara en la tienda del Real Madrid una camiseta para su hijo.

El escrito incluye incluso consultas personales, como cuando en marzo de 2022 su antigua amiga le preguntó desde la peluquería: «Estoy en la peluquería, ¿lo de siempre?», a lo que él respondió: «Yes, no te cortes nada». Ella insistió: «¿Color más oscuro o el de siempre?», recibiendo como respuesta: «No».

El inicio del conflicto

Según Navarro, la quiebra definitiva se produjo en junio de 2023, cuando él fue nombrado diputado provincial. «Es público y notorio su reacción a mi nombramiento», afirma. En junio le habrían pedido en una reunión que no aceptara el puesto porque ya tenía trabajo y porque «no se entendería que no fuera una mujer quien fuese diputada y que fuera un hombre».

«A partir de ese momento mi relación con ella es difícil, ya que ella en todo momento se enfrenta a mí», sostiene Navarro. Según su versión, ella aprovechó las dimisiones en la comisión ejecutiva para intentar su cese como secretario general.