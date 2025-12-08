Redondo se paseó por Torremolinos con el socialista denunciado por acoso dando lecciones de «igualdad»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudió el pasado 29 de mayo a Torremolinos (Málaga) para participar en distintos actos, en los que estuvo acompañada por Antonio Navarro, el líder de los socialistas de la localidad que ha sido denunciado por una militante por acoso sexual.

El PSOE desoyó hasta en dos ocasiones las denuncias de la mujer, que puso los hechos en conocimiento de Ferraz el pasado junio. Al no recibir respuesta, insistió en octubre de este año. También en este caso, el partido optó por el silencio, por lo que la militante recurrió a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga, donde presentó una denuncia en noviembre. La denunciante afirma que, en el último trimestre de 2021, comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante». La vicepresidenta primera María Jesús Montero ha admitido que estaba al tanto de la existencia de esta denuncia desde junio, pero ha alegado que «no conocía el contenido».

Redondo se paseó y fotografió con Navarro en Torremolinos. Allí, la ministra aprovechó para anunciar una subvención de 2,2 millones para la rehabilitación del conocido como Pasaje Begoña, autodeclarado Lugar de Memoria Histórica y Cuna de los Derechos y Libertades LGTBI en España.

Por la tarde, la ministra participó en una mesa redonda con motivo de la presentación de la revista SIX 2025. Navarro también acudió al acto y se fotografió con distintos miembros del PSOE de la localidad.

«La igualdad es un gran negocio»

En su intervención, Redondo admitió sin tapujos que «la igualdad es un gran negocio». «Allí donde hay igualdad, se siembra respeto, convivencia pacífica, diversidad, y aquí se ha hecho», elogió la ministra, que consideró «sinceramente, que hay que invertir en igualdad porque sabemos que es muy rentable».

«Somos mujeres que vemos rápidamente dónde está el negocio y vamos a por él, la igualdad es un gran negocio», remarcó la ministra.

Foto con Sánchez

Además de Ana Redondo, también Pedro Sánchez tiene una fotografía con Antonio Navarro. Fue con motivo de un acto de campaña en 2023, previo a las elecciones generales del 23J. El presidente del Gobierno se encargó personalmente de hacerse un selfie con el ahora denunciado. «No todos los días te hace una foto el presidente del Gobierno», publicó el secretario general socialista en Torremolinos.

El nº 1 socialista en la localidad malagueña sumó al texto publicado junto al selfie de Sánchez dos hastag que, teniendo en cuenta la denuncia que recae sobre sus hombros de acoso sexual y los casos de corrupción que rodean al Ejecutivo central, adquiere especial relevancia. Navarro presumió de que el liderado por Pedro Sánchez era «el Gobierno de la gente». «Trabajando para ti», compartió el líder socialista de la localidad.

El PSOE ha anunciado este viernes la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión de militancia de Navarro. El partido precisa que del análisis de la información conocida por la Comisión Ejecutiva Federal, «sin perjuicio de otros hechos que podrían aparecer», se desprende que presuntamente podría haber incurrido en lo establecido en dos artículos del Estatuto Federal, calificados como falta grave y como falta muy grave por supuesta «mala conducta cívica o ética».

Sin respuesta

En la denuncia, la militante explica que el denunciado también realizaba otras acciones que, en su opinión, «atentaban a la intimidad» y que aprovechaba cualquier ocasión para «sobrepasarse también físicamente» y aludía la supuesta naturaleza «misógina, intimidatoria y agresiva» del denunciado.

Siguiendo los cauces internos del PSOE, la denunciante puso los hechos en conocimiento de la organización en junio de este año y reiterados en octubre, siendo instruidos según el protocolo frente al acoso de la formación, pero sin que hubiera tenido respuesta sobre estas denuncias internas en el momento de la presentación de la denuncia en Fiscalía.

Diario Sur ha revelado mensajes intercambiados entre ambos en un contexto laboral en los que Navarro le decía a la mujer: «No me esquives, que te quiero meter ficha» y le preguntaba por su «escote».

Vestido de rosa

Como reveló este periódico, el dirigente socialista denunciado por acoso sexual llegó a manifestarse vestido de rosa junto a otras mujeres del partido para exhibir un activismo feminista y atacar al PP por los fallos de los cribados en Andalucía. El pasado 19 de octubre, Navarro participó en una marcha rosa contra el cáncer que se celebró en esta localidad malagueña. Ataviado con una camiseta rosa, Navarro se fotografió rodeado de un amplio grupo de mujeres, mostrando un supuesto compromiso con el feminismo.