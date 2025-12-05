Así elogiaba a Montero el presunto acosador y líder del PSOE de Torremolinos: «Mi queridísima compañera…»

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia a su secretario general en Torremolinos (Málaga) y concejal en el ayuntamiento, Antonio Navarro, después de que la Fiscalía abriera diligencias preprocesales por un presunto acoso sexual a una militante socialista. Pese a que ahora, para sorpresa de nadie, el PSOE saldrá en masa a decir que nadie conocía a Antonio Navarro, lo cierto es que, como ha avanzado OKDIARIO Andalucía, no falta la foto de Pedro Sánchez con el presunto acosador sexual. Pero ahí no queda la cosa, tal y como pueden apreciar en el vídeo que acompaña a estas líneas, Navarro hablaba de Montero como su «queridísima», como su «compañera», y aseguraba que «trabajará para que sea la futura presidenta de la Junta de Andalucía».

«Usted se ha limitado a hablar de María Jesús Montero. De mi queridísima, de mi compañera. Sí. Y trabajaré para que sea la futura presidenta de la Junta de Andalucía. Claro que sí. Su gestión al frente del Ministerio de Hacienda demuestra que es una mujer preparada y capacitada para liderar esta comunidad autónoma», señalaba el ya ex número uno del PSOE en Torremolinos sobre su «queridísima» Montero.

Expediente a Navarro

La resolución del PSOE acuerda asimismo incoar expediente disciplinario a Navarro, que tendrá un plazo de 10 días para presentar un recurso ante la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido.

La militante denunció ante la Fiscalía «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas» que le generaron «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante». Estos mensajes fueron enviados en el entorno laboral y «también en horario nocturno y fuera del ámbito laboral». La mujer, que se mantiene en el anonimato por temor a represalias, había denunciado los hechos a nivel interno en el partido en junio, y volvió a hacerlo en octubre.

Algunos de los WhatsApp más explícitos se remontan a septiembre de 2021. «No me esquives, que te quiero meter ficha». «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza». «Lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá». Pese a que la mujer intentaba continuamente reconducir la conversación al ámbito laboral («Tú a lo tuyo»), Navarro insistía: «No, para nada. Es que estás muy buena». «¿Ese escote lo has tenido siempre?», le pregunta en una ocasión. «Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica», responde ella. «Aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena», añade el socialista.

El acoso escaló a un episodio de tocamientos al que la militante puso freno. Navarro pidió disculpas incurriendo de nuevo en acoso, ya que durante cinco horas envió medio centenar de mensajes que ella no contestó. «Discúlpame. Si no, me vuelvo loco ya del todo». «Soy gilipollas». También deja caer que está esperándola frente a su casa: «Tendrás que tirar la basura, ¿no? Digo yo».