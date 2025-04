Nacho Cano carga contra el Gobierno: «Son unos sinvergüenzas y tendrían que ir a la cárcel»

Nacho Cano ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez en un vídeo enviado a OKDIARIO después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya dictado este viernes el sobreseimiento provisional sobre el caso Malinche, tras la investigación del juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid contra el músico madrileño. Cano denuncia la persecución del Ejecutivo y les tacha de «sinvergüenzas», además de afirmar que «tendrían que ir a la cárcel».

Cano cuenta desde Ciudad de México, de madrugada, que le «acaban de dar la noticia del sobreseimiento». Además de agradecer a sus abogados, a la Audiencia Provincial, «por poner las cosas en su sitio» y a todas las personas que le han apoyado, el músico denuncia que en «este año de injusticia» le han intentado desprestigiar, hundir y crear una causa «donde sólo había bien» y han querido «hacer del bien, mal».

«Todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente a la que por supuesto no me voy a olvidar», añadía Cano, quien segundos después se dirigía al Gobierno como culpables de todo lo sucedido. «He podido mantenerme sin hundirme como querían estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela», ha asegurado el músico, muy crítico con el Ejecutivo central.

«Ellos sí que son unos sinvergüenzas y tendrían que ir a la cárcel uno detrás de otro, porque nos están robando todos los días y nos están asfixiando», añade Cano minutos después de conocerse el archivo de su causa. El que fuera integrante del grupo Mecano también ha señalado a la jueza a la que asegura que va a meter «una querella espectacular» y que tratará de averiguar «qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto». En sus señalamientos, también menciona a «esos policías que desmerecen el cuerpo de Policía, que está ahora mismo sumido en un caos terrible».

«No me olvido de la Guardia Civil que ha seguido apoyándome en todo momento, todos y cada uno de ellos, y que es un cuerpo intachable que está haciendo un trabajo magnífico. No me olvido de todos los que todavía quedan en España que tienen el sentido de lo que es la justicia y el bien», ha completado Cano, no sin antes agradecer de nuevo a «la gente buena» su apoyo.

Ayuso celebra el archivo de la causa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la noticia del sobreseimiento del caso Malinche, en el que Nacho Cano estaba acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros. «Esto sí que es censura, se han dado situaciones que ni con la dictadura franquista», ha dicho la líder popular madrileña en el acto de presentación del nuevo circuito de Fórmula 1 de Madrid que acogerá el Gran Premio en la capital de España a partir de 2026.

«He vivido en primera persona el calvario al que han sometido a Nacho Cano durante este año. Es uno de los mejores compositores y músicos de nuestro país, pero, sin embargo, muchos han aprovechado esta situación para difamarle día a día. Muchos deberían, desde luego, pedir disculpas. Es un hombre valiente que se ha enfrentado a la Justicia, que ha ganado. Y quiero que el mundo de la cultura y España entera tomen nota de lo que ha sucedido aquí, porque es gravísimo», ha añadido Ayuso.