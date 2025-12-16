El impresionante pueblo de Ávila donde Juan del Val y Nuria Roca se han comprado una casa rural: piscinas naturales y en el bosque

Juan del Val y Nuria Roca se han comprado una casa rural en un impresionante pueblo de Ávila con piscinas naturales y un pequeño bosque. Un lugar que seguro que nos sorprenderá y que seguro puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha desconocíamos. Este rincón que han escogido estos famosos puede acabar de darnos un pequeño avance importante en este camino hacia una bonita escapada rural.

Una idea de viaje, no para ver la casa que se han comprado el ganador del Premio Planeta, sino con la mirada puesta a descubrir un rincón de España que puede convertirse en nuestra mejor escapada rural. Vamos a sumergirnos de lleno en este pueblo que impresiona y que puede convertirse en el lugar destacado de estas próximas jornadas. Con un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve, cuando busquemos un lugar para desconectar de la ciudad y conectar con la naturaleza. Un pueblo que, sin duda alguna, acabará siendo uno de los más buscados en unos días en los que el tiempo juega un papel importante.

Nada mejor para invertir un premio de 1 millón de euros que en una casa rural para una familia numerosa. Podremos empezar a soñar a lo grande con la ayuda de este lugar que sin duda alguna nos inspirará para seguir crenado o escribiendo de la misma forma que lo ha hecho este famoso escritor.

Un punto de peregrinaje entre los seguidores de la presentadora y el escritor, un lugar que, sin duda alguna, podremos empezar a planificar. Una escapada cerca de casa que puede acabar siendo una excusa perfecta para sumergirnos de lleno en este lugar que quizás hasta ahora no sabíamos.

Tendremos que empezar a pensar en este tipo de lugares con cierta magia, en este caso tiene un bosque privado y hasta unas piscinas naturales. Es una conexión mística con ese exterior que puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más, de un lugar realmente sorprendente.

Este pueblo se ha convertido en viral estas últimas semanas, no es para menos, quizás acabemos de descubrir el lugar en el que queremos viajar. Con piscinas naturales y en el bosque es un sueño hecho realidad.

En pleno bosque y con piscinas naturales, es el lugar elegido por este par de famosos para comprar una casa que puede acabar siendo la que nos servirá de excusa para visitar este lugar de España que se ha convertido en viral. Esa casa rural está en un lugar más cerca de casa de lo que nos imaginaríamos.

Tal y como se presenta este lugar de la provincia de Ávila: «Candeleda tiene más 5.200 habitantes y su término municipal, el más extenso de la provincia, que comparte con la localidad de El Raso, limita con las comunidades de Castilla La Mancha y Extremadura. Candeleda se encuentra en la vertiente meridional de Gredos, a los pies del Almanzor, la portilla Bermeja, el Casquerazo, los Hermanitos, el risco de la Ventana. De las cumbres se despeña el agua formando las gargantas Lóbrega, Blanca, Santa María, Chilla y Alardos, de aguas puras y cristalinas, que desembocan en el río Tiétar, que se embalsa aquí en el pantano del Rosarito. La exposición al mediodía y la diferencia de altitud entre el emplazamiento del pueblo y los picos de Gredos produce una rica y variada vegetación. Sus restos arqueológicos y sus monumentos dan testimonio de la rica e interesante historia del territorio».

Tiene puntos de interés que no debemos dejar escapar: «La Garganta de Santa María transcurre por el casco urbano y deja a su paso, a diferentes alturas, piscinas naturales. Destacan piscinas naturales como son Charco El Carreras, Charco El Palomas, El Redondo, entre otros, en su descenso hacia “La Junta del Río”, lugar donde concurren la garganta y la cola del Embalse del Rosarito. Paralela a la garganta transcurre el Paseo de la Garganta de Santa María en el que se ubican varios parque infantiles y de recreo, como son Parque la Barraca y Parque la Fuente desde el cual se puede admirar el Puente Viejo. La Garganta es un paraje natural de gran importancia, por ello hay que mantenerlo en perfectas condiciones de conservación, manteniendo intacto el entorno vegetal y animal. Esta prohibida la pesca, la acampada libre y tampoco está permitido hacer fuego».

Unas piscinas naturales que pueden ser el rincón que esperaríamos descubrir para inspirarnos. Un pueblo con todo lo necesario para hacernos descubrir lo mejor de una provincia de Ávila con mucho encanto, cerca de casa y con todo lo necesario para hacernos disfrutar de una escapada rural.