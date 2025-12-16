Calles medievales y balcones de madera: el primer pueblo de España declarado Bien de Interés Cultural por la UNESCO

En el corazón de la provincia de Salamanca, al suroeste de Castilla y León, se encuentra La Alberca, un pintoresco pueblo que parece haberse detenido en el tiempo. Sus calles empedradas, plazas con soportales y balcones de madera tallada transportan al visitante directamente a la Edad Media. Reconocido como Bien de Interés Cultural y considerado el primer pueblo de España en recibir este honor por la UNESCO, su origen se remonta al siglo XIII, tras la repoblación de la zona por parte de monjes y colonos bajo la jurisdicción del rey Alfonso IX de León.

Su trazado urbano conserva hasta hoy la estructura medieval: calles estrechas y serpenteantes que desembocan en plazas porticadas y en torno a la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVI. Cada rincón de La Alberca refleja siglos de historia. Las casas, en su mayoría construidas con muros de piedra y fachadas de entramado de madera, conservan las tradicionales vigas vistas y balcones tallados.

«En el corazón de la frondosa Sierra de Francia, La Alberca es uno de los pueblos más icónicos de España y la joya de Salamanca. Descubre un lugar lleno de encanto donde el tiempo parece detenido y que ha mantenido su esencia a lo largo de los siglos. El cochinillo al horno, los embutidos y el famoso hornazo y los turrones de La Alberca llenarán la mesa para deleite de los paladares más exigentes».

Uno de los aspectos más destacados de La Alberca es su arquitectura popular. Los balcones de madera tallada, soportados por columnas y vigas trabajadas artesanalmente, definen el estilo arquitectónico de la región. Otro elemento destacado es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, cuya construcción comenzó en el siglo XVI sobre una antigua iglesia románica. Su interior alberga retablos barrocos y esculturas de gran valor artístico.

Gastronomía: sabores que cuentan historias

La gastronomía de La Alberca es un reflejo de su entorno y su historia. Platos como la sopa de ajo, el hornazo (un pastel relleno de carne), el cochinillo asado y los embutidos de la Sierra de Francia destacan por su sabor intenso y elaboración artesanal. Cada receta se ha transmitido de generación en generación, conservando ingredientes locales y técnicas tradicionales. Además, La Alberca cuenta con una variada selección de vinos y licores artesanales, elaborados en bodegas familiares.

Tradición viva: fiestas y costumbres

Una de las fiestas más destacadas es la Fiesta del Chivo, que se celebra en honor a la Virgen de la Asunción. Durante esta festividad, los vecinos participan en tradiciones que incluyen la preparación de platos tradicionales y la exhibición de trajes típicos. Otra celebración emblemática es la Matanza Tradicional, un evento que refleja la importancia de la ganadería en la economía local y que se ha transmitido de generación en generación. En ella, los visitantes pueden observar cómo se elaboran embutidos y productos artesanales.

Bien de Interés Cultural

En 1940, La Alberca fue declarada oficialmente Conjunto Histórico-Artístico, un reconocimiento que buscaba proteger su trazado urbano y sus edificaciones tradicionales frente a los procesos de modernización. Sin embargo, su reconocimiento internacional llegó más tarde, cuando la UNESCO lo incluyó en la lista de Bienes de Interés Cultural, convirtiéndolo en el primer pueblo de España en recibir esta distinción.

Hoy en día, La Alberca recibe miles de visitantes cada año, atraídos por su encanto medieval y sus paisajes naturales. La Sierra de Francia, que rodea el pueblo, ofrece rutas de senderismo, miradores panorámicos y la posibilidad de observar la flora y fauna local. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural por la UNESCO destaca la importancia de conservar la identidad y las costumbres locales.