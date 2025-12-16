Feijóo cree que Extremadura iniciará «el efecto dominó» para que España salga del sanchismo

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha transmitido este martes su pensamiento de que Extremadura, con las elecciones, iniciará el «efecto dominó» que haga que España salga «del pantano de corrupción, machismo y extorsión» en el que está inmerso el país debido a los escándalos que rodean al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Feijóo considera que Sánchez es «un presidente deteriorado» y que su balance se lo ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, los tribunales y las compañeras de su partido que se han atrevido a denunciar los casos de corrupción de su gobierno. «El balance de verdad lo vamos a tener ya el próximo domingo en Extremadura, la primera estación. Ese es el balance real, lo demás es hipocresía, es machismo y es extorsión», ha apuntado Núñez Feijóo este martes sobre Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha recalcado su negativa a presentar una moción de censura, debido a que esta sólo serviría ahora para validar los presuntos delitos que se están cometiendo en España, pero reconoce que la presentaría si algún grupo parlamentario fuera coherente y la apoyara. «No voy a validar ningún comportamiento corrupto amparándome en una votación de una moción de censura», ha subrayado.

«Ahora, interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría”, destaca en relación con la moción de censura.

Feijóo ha asegurado que los comicios en Extremadura «pueden tener un efecto dominó en el conjunto de la política nacional», ya que después vendrán las citas en Aragón, Castilla y León y Andalucía. «Extremadura es el primer paso de este cambio político», ha proclamado el dirigente del PP.

El presidente popular ha resaltado que España hoy padece el «peor momento político de la historia reciente» con un Gobierno que no es capaz de aprobar presupuestos, con un presidente donde todo su entorno político y personal está rodeado de «corrupción» y con una política «inútil» que no sirve a los ciudadano. «El Gobierno solo está pensando en sobrevivir», ha agregado.

Las elecciones en Extremadura

Tras advertir de que Extremadura entra en los días decisivos en la recta final de campaña, ha manifestado que las elecciones de este domingo suponen una «oportunidad histórica» porque la comunidad extremeña tiene que elegir entre avanzar, consolidar el cambio y una Junta que se dedique a resolver los problemas de los ciudadanos, como propone el PP, o «bloquearse, quedar atrapada o una pinza que, por sí sola, trae el bloqueo a los problemas de la gente».

«Extremadura no merece pasarse cuatro años de sobresaltos por la irresponsabilidad de algunos políticos, merece tener cuatro años de estabilidad, prosperidad y avance», ha afirmado Núñez Feijóo, indicando que la prioridad de María Guardiola, candidata del Partido Popular, es Extremadura, mientras el resto de partidos sólo buscan de que ella no tenga mayoría absoluta en las elecciones de este domingo.