Tienes un ingrediente en tu cocina que es ideal para hacer crecer tus cejas

¿Te gustaría poder tener unas cejas más pobladas? ¿Sabías que tienes un ingrediente en tu cocina que puede ayudarte a hacer crecer las cejas? Este ingrediente es fácil de conseguir, económico y muy efectivo. Con él, podrás nutrir y fortalecer tus cejas, promoviendo su crecimiento y oscurecimiento. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues toma nota de lo que te explicamos porque vas a notar la diferencia en tus cejas y seguro que te va a sorprender.

El ingrediente en tu cocina para hacer crecer tus cejas

¿Alguna vez has deseado tener unas cejas más pobladas y oscuras? Si es así, estás de suerte, porque hay un ingrediente en tu cocina que puede ayudarte a lograrlo. Este ingrediente es el aceite de ricino, un producto derivado de las semillas del ricino que contiene propiedades nutritivas y fortalecedoras.

El aceite de ricino es uno de los ingredientes de cocina más efectivos y accesibles para promover el crecimiento y oscurecimiento de las cejas. Todo gracias al ácido ricinoleico, que permite estimular el flujo sanguíneo en los folículos pilosos de las cejas, de modo que aumenta la densidad y permite el crecimiento.

Además, nutre e hidrata profundamente los vellos de las cejas, previniendo su sequedad y fragilidad. Piensa que si las cejas están secas, es más fácil que acabes perdiendo el vello de forma progresiva y con el tiempo notarás que has perdido densidad.

Pero eso no es todo. El aceite de ricino también ayuda a oscurecer los vellos de las cejas, proporcionándoles un tono más intenso y definido. Esto ayuda que tus cejas se vean más largas, bonitas y también, expresivas.

¿Cómo usamos el aceite de ricino para las cejas?

Es muy sencillo. Primero, asegúrate de que tus cejas estén limpias y libres de maquillaje o residuos antes de aplicar el aceite. Luego, con ayuda de un hisopo de algodón o un cepillo de cejas limpio, aplica suavemente el aceite en tus cejas. Asegúrate de cubrir completamente los vellos y masajear suavemente para estimular la absorción.

Si deseas que el resultado sea mejor puedes repetir el proceso todos los días y por las noches antes de irte a dormir. El aceite actuará durante la noche, nutriendo tus cejas y estimulando su crecimiento.

Incorpora este sencillo paso a tu rutina de belleza y prepárate para lucir unas cejas de envidia. Pero antes de aplicar este ingrediente, asegúrate de realizar una prueba de alergias para evitar daños y lesiones o reacciones alérgicas (aunque es raro que pasen). Con el aceite de ricino, tienes un ingrediente en tu cocina que es ideal para hacer crecer tus cejas.