3-5. Partidazo y primera victoria del curso para el Illes Balears

El Illes Balears Palma Futsal vuelve a ganar tres temporadas después en el Virgen de la Cabeza. La acertada segunda mitad de los de Antonio Vadillo permite remontar la difícil situación con la que se llegaba al descanso: perdiendo 2-1 y con Charuto expulsado.

Alguno de los 1800 asistentes del encuentro entre el Viña Albali Valdepeñas y el Illes Balears Palma Futsal todavía se estaban sentando cuando llegó el primer gol. Álex Naranjo aprovechaba una carambola y un error defensivo de los mallorquines para adelantar a Valdepeñas. En un inicio de partido algo atropellado y sin apenas ritmo, Charuto se encargó de devolver el empate al marcador en el minuto 6. Gran jugada individual de Mario Rivillos que asistía al pívot brasileño al primer palo.

Llegados al minuto 16, los colegiados señalaban la primera falta del Palma: amarilla para Charuto. David Peña, solo y sobre la línea de gol, firmó la ocasión más clara hasta el momento. El ala catalán no estuvo acertado y su remate salió por encima del larguero. Le siguió Charuto, pero su intento salió rozando el palo izquierdo de Vanderson. Lo intentó de nuevo David Peña con un remate habilidoso que salió desviado. Y llegó el segundo gol del Viña Albali Valdepeñas. Tras un gran jugada vinatera, Álex Naranjo firmaba el doblete con un punterazo en banda izquierda.

Todavía quedaba un golpe por encajar. En primera instancia, los colegiados penalizaban la tercera falta de Illes Balears Palma Futsal con amarilla para Fabinho. El banquillo de Viña Albali Valdepeñas solicitaba la intervención del VIR por un posible error de identificación del amonestado. Los colegiados, tras acudir al Video Instant Replay, corregían su decisión. La amarilla no era para Fabinho, sino para Charuto. Lo que significaba la segunda amarilla para el pívot brasileño. El Palma afrontaría los últimos segundos de la primera mitad en inferioridad numérica.

En la reanudación y a escasos segundos de recuperar la igualdad numérica, llegaba el gol del empate. Los colegiados señalaron tiro libre directo a favor del Illes Balears Palma Futsal dentro del área de Luan Muller. Mario Rivillos, en una jugada de demostración de experiencia e inteligencia, buscó y encontró la portería de Valdepeñas. Vanderson, portero local, dejaba pasar el balón pensando que los árbitros habían pitado libre indirecto.

El gol cambió el partido. Valdepeñas cometía la cuarta falta con todavía 16 minutos por disputar. Fabinho coló entre las piernas de Vanderson un potente disparo que Maia no dudó en aprovechar sobre la línea de gol. Mateus Maia se encargaba de adelantar a los baleares por primera vez en el encuentro. El habilidoso ala de Illes Balears Palma Futsal no tardaría en volver a ser protagonista. Esta vez en la faceta defensiva, Maia se encargaba de molestar en primera línea, Alisson se hacía con el balón y sorprendía a Vanderson con un potente disparo a 15 metros de la portería rival. El pívot brasileño anotaba el cuarto duplicando la ventaja en el marcador.

El encuentro se complicaba todavía más para el conjunto local cuando a falta de nueve minutos y medio cometían la quinta falta. Volvió a aparecer Maia. El dorsal 77 volvía a molestar en primera línea defensiva. Fabinho se hacía con el rechace y anotaba el 2-5 castigando a un adelantado Vanderson. Los hombres de Antonio Vadillo afrontaban los últimos cinco minutos con tres goles de ventaja respecto a un Viña Albali Valdepeñas amenazado por la sexta falta.

A falta de 3 minutos del final, Marlon Velasco solicitaba tiempo muerto para preparar el juego de cinco de Valdepeñas. Tras dos minutos de insistencia local, Carrasco anotó el tercer gol de Viña Albali Valdepeñas con un buen disparo desde la frontal del área. A escasos segundos del final del encuentro, Lin estuvo cerca de marcar el 3-6 pero Vanderson desvió a saque de esquina. Sin más grandes acciones, el encuentro finalizó con victoria del Illes Balears Palma Futsal (3-5) en una pista siempre complicada como la del Virgen de la Cabeza.

Illes Balears Palma Futsal: Luan Muller, Deivão, Fabinho, Ernesto y Mateus Maia. También jugaron: Lucão, David Peña, Rivillos, Charuto, Alisson y Lin.

Viña Albali Valdepeñas: Vanderson, Boyis, Jose Mario, Torres y Carrasco. También jugaron: Gustavão, Alberto, Sinesio, Álex Naranjo.

Goles: 1-0, Álex Naranjo (min. 2); 1-1, Charuto (min. 6); 2-1, Álex Naranjo (min. 19); 2-2, Mario Rivillos (min. 21); 2-3, Mateus Maia (min. 25); 2-4, Alisson (min. 27); 2-5, Fabinho (min. 34); 3-5, Carrasco (min. 39).

Árbitros: Bustos Caparrós y Barrilero Mohedano. Amonestaron con tarjeta amarilla a Antonio Vadillo y a Mateus Maia, del Illes Balears Palma Futsal, y a Jose Mario y a Marlon Velasco, del Viña Albali Valdepeñas. Expulsaron por doble amarilla a Charuto.

Pabellón: Pabellón Polideportivo Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza. 1800 espectadores. Partido correspondiente a la jornada 2 de la Primera División.