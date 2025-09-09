Hamás confirma que cinco de sus líderes han muerto en el ataque de Israel en Catar

El grupo terrorista Hamás dijo este martes que cinco de sus miembros han muerto en el ataque israelí contra Doha (Qatar), aunque asegura que ninguno de ellos eran parte de su delegación negociadora.

«Varios de nuestros hermanos mártires han ascendido a los más altos rangos de gloria», dijo el grupo en un comunicado, en el que incluye los nombres de los cinco terroristas muertos.

Fuentes israelíes citadas por The Jerusalem Post, sostienen que uno de los caídos es Himam al-Hayya, líder exiliado de Hamás en Gaza. Pero lo cierto es que no está entre los nombres que ha hechos públicos Hamás en su comunicado. Sí está su hijo, Humam al-Hayya.

El comunicado de los terroristas de Hamás nombra a las siguientes personas: Jihad Labad, director de la oficina de Hayya; Humam al-Hayya, hijo de Hayya; Abdullah Abdul Wahid; Moamen Hassouna; y Ahmed al-Mamluk. Estos tres últimos son mencionados únicamente como «miembros de Hamás».

(Noticia en elaboración)