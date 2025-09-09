OKDIARIO en el lugar del atentado en Jerusalén donde fue asesinado un español: «No tenemos miedo»

Este martes 9 de septiembre OKDIARIO ha ido a la parada de autobús en la que el español Yaakov Pinto fue asesinado el pasado lunes 8 de septiembre en Jerusalén. Este periódico ha hablado con los judíos ortodoxos que han vuelto a la parada de autobús en la ciudad de Jerusalén tras el ataque terrorista. En la mañana del lunes 8 de septiembre, dos terroristas palestinos abrieron fuego dentro de un autobús en el cruce de Ramot en Jerusalén. Seis personas murieron asesinadas y 21 resultaron heridas. Un judío ortodoxo entrevistado por OKDIARIO ha reconocido que «no tengo miedo. Dios nos cuida». Durante la entrevista que ha tenido lugar en el mismo lugar del ataque terrorista el judío ortodoxo ha recordado a OKDIARIO que «esto es por la situación en la Franja de Gaza», en referencia a la operación del Ejército de Israel contra los terroristas de Hamás tras la masacre del pasado 7 de octubre de 2023.

El lugar del ataque, cerca de varios barrios ultraortodoxos, se encuentra entre las intersecciones más transitadas de Jerusalén y suele estar abarrotado de personas que esperan autobuses, autostopistas, peatones y otros.

Los terroristas palestinos utilizaron metralletas Carlo, un arma de fuego improvisada que se fabrica en talleres palestinos de Cisjordania y que es del mismo tipo que se utilizó en varios ataques terroristas anteriores. Los dos terroristas llegaron en un vehículo, subieron al autobús número 62 que se había detenido en la parada y abrieron fuego contra los pasajeros.

Los equipos de emergencia han infromado de graves daños en los alrededores de una parada de autobús y sus alrededores, con fragmentos de vidrio esparcidos por la acera. Los paramédicos de los servicios de emergencia de Israel de la MDA ayudaron en el lugar del ataque terrorista antes de evacuar a los heridos a diferentes hospitales de Jerusalén.

El ataque terrorista ha tenido lugar durante la actual Guerra de Gaza y la operación militar israelí en Cisjordania, causando alta tensión, desplazamientos y víctimas. Un ataque similar se produjo en el tiroteo de Givat Shaul en 2023, cuando varios terroristas abrieron fuego en una parada de autobús en Givat Shaul, matando a cuatro personas.

Al menos 49 israelíes han sido asesinados por terroristas palestinos en Israel o Cisjordania entre octubre de 2023 y julio de 2025.

El ataque se ha producido después de que Fuerzas de Defensa de Israel en Gaza pidieran a los palestinos que evacuaran la ciudad de Gaza.

Un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel y varios civiles armados que se encontraban en la parada de autobús se enfrentaron a los dos terroristas. Respondieron al fuego de los dos terroristas palestinos, a los que abatieron

Los terroristas eran originarios de las localidades a las afueras de Ramallah, El-Kubeiba y Katanna.

El Ejército de Israel ha explicado que el soldado era comandante de escuadrón fuera de servicio de la nueva Brigada Hasmonea, una unidad para tropas ultraortodoxas.