Un activista palestino defiende el asesinato del español en el atentado de Jerusalén: «Es un israelí más»

«Es un israelita más», así ha justificado el activista palestino Hasan Al Saifi el asesinato del español Yaakov Pinto, a manos de dos terroristas este lunes en Jerusalén. Declaraciones a sangre fría pronunciadas por este conocido activista de Aragón ante la Delegación de Gobierno en Zaragoza, en la concentración que defendía el embargo de armas a Israel por parte de España este martes.

«Para mí es un israelita más», responde este palestino a OKDIARIO cuando es preguntado si siente solidaridad por Yaakov Pinto, español asentado en Israel y asesinado en un atentado terrorista junto a cinco personas más en el barrio de Ramot, al norte de la ciudad, dejando además múltiples heridos graves.

La reacción de RTVE ante la insistente explicación de desprecio por la vida del joven español melillense de 25 años –Al Saifi lo repetirá hasta en dos ocasiones– ha sido retirar los micrófonos para no seguir captando las declaraciones que el antisemita estaba dando ante los medios de comunicación que habían acudido a la convocatoria, como se puede observar en el vídeo que acompaña la noticia.

Hasan Al Saifi pertenece a la asociación Iniciativa Aragón con Palestina, y es uno de los rostros más visibles en las manifestaciones antisemitas pro Palestina que tienen lugar en la comunidad autónoma, pero hasta ahora no había llegado tan lejos en sus declaraciones públicas.

Una postura que llama la atención si se tiene en cuenta que Al Saifi optó por afincarse en España hace 50 años, donde el mismo reconoce haberse comprado una casa. Pese a ello, el palestino no muestra ninguna empatía por el español que decidió asentarse en otro país, como él mismo lo hizo hace medio siglo.

Al ser preguntado por la muerte del español asesinado en el atentado terrorista de este lunes, dirá: «¿Qué hace un español en Jerusalén? Es un israelita más. Está ocupando una casa de un palestino más».

«Yo también soy español y si tengo una casa es porque la he comprado y tengo mis derechos, como una familia, con mis hijos, mis nietos, pero yo mantengo mis raíces en Palestina. Y este que lo han matado lo siento por ser español, pero es un israelita más», contestará sin tapujos.

«Y para mí un israelita más no tiene por qué estar ahí. No tiene derecho a estar ahí», ha seguido expresándose mientras el micrófono de OKDIARIO se quedaba sólo ante tales declaraciones antisemitas mientras RTVE ha optado por apartar los suyos.

Concentración en Zaragoza

Este martes en coordinación con otras localidades españolas, en Zaragoza se ha celebrado una concentración a favor del embargo de armas a Israel. A la convocatoria a penas han acudido 40 personas. La explicación que ha dado uno de los convocantes de extrema izquierda ante la nula participación ha sido que «eran las 11 de la mañana».

Entre los convocantes, la única organización que ha mostrado su logo ha sido Los 6 de Zaragoza, una plataforma constituida a raíz de los actos vandálicos sucedidos en enero de 2019 –en un mitin de Vox–, por lo que fueron detenidos seis jóvenes por desórdenes públicos, atentado y lesiones a policías, y que la extrema izquierda presenta como verdaderos mártires por un proceso judicial de 5 años, en el que la Justicia sentenció la entrada en prisión para los 4 hombres mayores de edad.