Giro en el precio del tabaco: lo que va a costar a partir de ahora fumar estas marcas

Con la llegada del mes septiembre, el precio del tabaco vuelve a subir. Ya hemos superado la primera semana, y pensábamos que con el parón habitual de agosto, que es inhábil para la administración, el Boletín Oficial del Estado no iba a publicar nada nuevo con respecto al precio de los cigarros, pero la realidad es otra y sí, tenemos que hablar de subida. De hecho, el BOE ya publicó hace días una nueva resolución con los precios actualizados de cigarrillos, cigarros, picadura de liar y tabaco para pipa. Desde el pasado sábado 6 de septiembre, los estancos de toda la Península y Baleares ya aplican estas nuevas tarifas, que afectan a muchas marcas, algunas muy conocidas.

No se trata sólo de subidas. En algunos casos los precios se mantienen, e incluso hay marcas que ajustan ligeramente a la baja. Pero lo cierto es que, en general, el mercado del tabaco sigue subiendo escalones. Cada vez cuesta más encenderse un cigarro, especialmente si hablamos de productos que son los considerados como premium, ediciones especiales o tabaco de shisha, donde los precios pueden alcanzar cifras que pueden ser sorprendentes. La resolución fue firmada el 5 de septiembre por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, y desde entonces los nuevos precios están en vigor. Además del BOE, el Ministerio de Hacienda también permite consultarlos online, con un buscador que muestra cuánto cuesta ahora cada marca y cómo ha ido evolucionando a lo largo del año.

Giro en el precio del tabaco: lo que va a costar a partir de ahora

Comenzamos por los precios de cigarrillos tanto para la Península como las Islas Baleares. Estos son los precios de venta al público por unidad:

News&Co Rouge 21s Limited Edition (21): 4,85 €

Winston Selection 40s: 9,50 €

Cigarros y cigarritos

Entre cigarros clásicos y nuevas ediciones, estas son algunas de las referencias afectadas:

Artesano del Tobacco

Viva la Vida Club 500 Excl 6×60 (10): 16,95 €

Viva la Vida Diademas Finas 6 ½×52 (10): 16,95 €

El Pulpo Toro Grande 6×56 (10): 18,50 €

Asylum

867 Auntie Corona 46×5 ¾ (20): 8,90 €

867 Midnight Oil 54×6 (20): 12,00 €

867 Zero Robusto 50×5 (20): 9,80 €

Bentley

White Robusto (20): 15,95 €

White Toro (20): 16,95 €

Flor de Selva

Classic Fino (25): 10,95 €

La Aurora

1495 15 Minutes Break Display (5): 3,00 €

107 USA Maduro Sumo Short Robusto (5): 5,75 €

Escogidos Lancero E.L. (15): 17,20 €

Montecristo

Edmundo – Tauromaquia y Francisco Esplá (10): 35,00 €

Ramón Allones

Allones Superiores (LCDH) (10): 16,50 €

Trinidad

Cabildos Edición Limitada 2024 (12): 110,00 €

Vegafina

Serie 2 San Juan de la Maguana (12): 7,80 €

Cigarros en envase (pack)

Alejandro Alfambra

Serie Clásica S. IX (envase de 10): 11,00 €

Serie Clásica Serie XV Don Fernando (10): 32,00 €

Cohiba

Club 60 (envase de 60): 60,00 €

Diamante

Magnum (5): 9,25 €

Robusto (5): 7,25 €

Toro (5): 8,25 €

Torpedo (5): 8,75 €

Plasencia

Alma Fuerte Eduardo I (5): 123,00 €

Picadura de liar: precios por gramos

Canaleños Virginia Liar (30g): 5,95 €

Fleur Du Pays N.º 1 Blond (200g): 50,00 €

Tabaco de pipa

Camel Sticks

Amber, Azure, Bronze, Burgundy, Gold, Tan y Teal CS (20): 4,50 € cada uno

Cannibal

Lion (180g): 15,90 €

Lion (50g): 4,50 €

Dozaj

Black Kyoto (200g): 18,50 €

Lio (950g): 69,95 €

Solo (950g): 69,95 €

Musth (todos los sabores disponibles)

125g → 22,60 € / 200g → 32,30 €

Aluva, Amazonia, APL Drops, Bam Mam, Bass Hlls, Berri Hols, Blvck Bros, Chisi Pi, Chry Col, Cosmos, Djumngo, Eclipse, Exotic Pum, Gap Fut, Kendi Co, Koko Dream, Milric, Morocco, Neptune, Ornj Team, Parapap, Pinkman, Plombir, Raspi, Red Gape, Sea Backtrn Ti, Space FLV, Space Invaders, Stellar, Straw Lych, Uranus, Violet, White Sod.

Revoshi

Darmita (200g): 18,00 € / (50g): 4,80 €

Manda, Marbella, Qui-Qui (200g): 15,95 € / (50g): 4,35 €

Thrilla in Manila (200g): 18,00 € / (50g): 4,80 €

Ceuta y Melilla: precios distintos por zona fiscal

En estas ciudades autónomas, algunas marcas tienen tarifas más bajas:

Al Fakher

Magic Love Crafted Mixes (900g): 29,95 €

Dozaj

Lio, Solo (950g): 41,90 €

Elixyr

Ice Pipe (120g): 7,30 €

Maxx Pipe (140g): 8,30 €

Maxx Pipe (20g): 1,25 €

Revoshi

Darmita (200g): 12,40 € / (50g): 3,10 €

Manda, Marbella, Qui-Qui (200g): 9,60 € / (50g): 2,45 €

Thrilla in Manila (200g): 12,40 € / (50g): 3,10 €

¿Dónde consultar los precios oficiales?

El BOE sigue siendo la fuente principal donde se publican estas resoluciones, pero también puedes consultar todos los precios actualizados desde la web del Ministerio de Hacienda. Allí, a través de su buscador por marca, formato o fecha, puedes ver cómo ha evolucionado el coste de cualquier producto, tanto en estancos como en puntos de venta con recargo.

Una herramienta que te puede servir si compras a menudo o si estás valorando cambiar de marca. Te permite ver si ese cigarro que fumabas hace un año ahora cuesta 30 céntimos má o si alguna picadura ha bajado ligeramente sin que te hayas dado cuenta.

¿Va a seguir subiendo el tabaco este año?

Pese a que no todas las marcas han subido, el balance general refleja que fumar en España es cada vez más caro. Las marcas más exclusivas se disparan, y las opciones más económicas ya no lo son tanto. El cambio afecta tanto al consumidor ocasional como al habitual, y obliga a más de uno a replantearse si seguir fumando es sostenible, al menos para el bolsillo.

De momento, estos son los precios que regirán desde septiembre de 2025. Pero lo cierto es que esto es algo puede cambiar en cualquier momento. Estar pendiente del BOE (o mejor, del estanco) será clave para saber en qué momento tocará de nuevo, asumir otra subida.