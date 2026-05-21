El PP pide cuentas a Armengol y Rodríguez por los 30.000 euros que pagaron a Zapatero por una charla

El PP de Calvià ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno y exalcalde de la localidad, Alfonso Rodríguez, por el pago de 30.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por una conferencia de media hora en 2017. El presidente de la Junta Local ‘popular’, Juan Antonio Amengual, ha reiterado así las preguntas que ya en su día se formularon por parte del PP en el pleno municipal, y que nunca encontraron una respuesta satisfactoria por parte del entonces alcalde.

Según el PP, el ex primer edil «regó» con más de 300.000 euros municipales el congreso ‘Smart Island’, que trajo a varios ponentes al municipio, pero que se saldó con una casi nula repercusión mediática.

Se trató, han indicado, de un congreso que incluyó una cena en la que se sirvieron en bandejas una enorme cantidad de langostas.

Desde el PP han insistido en que, con la imputación ahora del que fuera presidente del Gobierno central, se deben rescatar unas actuaciones que, según Amengual, «quedan ahora más en duda que nunca».

Las redes del PP dedican las últimas horas a esos 30.000 euros que cobró Zapatero por aquella charla de 30 minutos en Magaluf, a razón de 1.000 euros por minuto de conferencia.

Amengual ha lamentado que el delegado del Gobierno, intente embarrar con un asunto como el del Hostal Colón, en referencia a 2019, cuando el Ayuntamiento tuvo la oportunidad de iniciar un expediente de expropiación forzosa del hostal por razones de utilidad pública, «pero su desidia e inacción llevaron a la Conselleria de Turismo, entonces en manos del ‘Pacte’, a permitir el inicio de los trámites para reapertura del citado establecimiento».

Los ‘populares’ han señalado que solo ahora, gracias a la financiación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el gobierno local del PP optó por derribar un hostal que llegó a estar okupado, habilitando de esta forma un nuevo aparcamiento, «y mostrando a Europa la apuesta del municipio por convertirse en un destino con menor presión urbanística y más espacios públicos».