Palos, cuchillos y machetes en plena calle: batalla campal en Son Gotleu entre argelinos y marroquíes

El barrio palmesano de Son Gotleu volvió a convertirse este miércoles por la noche en escenario de una auténtica pesadilla urbana. Lo que comenzó como una discusión en la terraza de un bar terminó degenerando en una violenta y multitudinaria reyerta que dejó varios heridos, algunos de ellos de gravedad, y al menos dos detenidos. La escena, descrita por testigos como «dantesca», estuvo marcada por el uso de armas blancas, palos, barras de hierro e incluso machetes.

Los hechos se produjeron alrededor de las 21:30 horas en la calle Indalecio Prieto, cuando varias llamadas de vecinos aterrorizados colapsaron la línea de emergencias 091 alertando de una situación fuera de control: «¡Policía, policía, Se están matando!», gritaban algunos testigos mientras describían una batalla campal en plena vía pública.

A su llegada, los agentes de la Policía Nacional se encontraron con un panorama caótico: mesas volcadas, cristales rotos, rastros de sangre y un grupo de unas veinte personas enfrentándose con extrema violencia. Según fuentes próximas a la investigación, en la reyerta participaron individuos de origen magrebí, principalmente de nacionalidad marroquí y argelina, armados con objetos contundentes y armas blancas de gran peligrosidad.

Varios vecinos, ocultos tras persianas entreabiertas o desde balcones, grabaron con sus teléfonos móviles el brutal enfrentamiento. Las imágenes, a las que ha tenido acceso OKBALEARES, muestran escenas de enorme crudeza: golpes indiscriminados, persecuciones y ataques coordinados que convierten la calle en un campo de batalla improvisado.

Los agentes lograron detener a dos de los implicados, ambos de nacionalidad marroquí. Según testigos presenciales, habrían tenido un papel activo y destacado en la agresión. Fuentes cercanas al caso señalan que los arrestados serían el propietario del bar y uno de sus camareros, lo que añade aún más gravedad a lo ocurrido. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Pero el dato más inquietante surge del testimonio de una víctima. Según su relato, el origen del conflicto estaría relacionado con la compraventa de hachís. La discusión, motivada por la calidad y el precio de la droga, habría ido escalando rápidamente hasta desembocar en una explosión de violencia descontrolada. «En segundos empezaron a salir cuchillos, luego palos… y después ya era una locura», relató.

El uso de armas como katanas, machetes y bates de béisbol ha generado una enorme preocupación entre los residentes del barrio, que denuncian una creciente sensación de inseguridad. «Esto ya no es vida. Estamos abandonados», lamenta una vecina que asegura que este tipo de episodios se repite con frecuencia en la zona.

La proliferación de drogas y la presencia de redes de distribución han sido señaladas por los vecinos como uno de los principales focos del problema. Denuncian que Son Gotleu se ha convertido en un punto caliente donde la violencia puede estallar en cualquier momento.

Mientras tanto, la Policía Nacional continúa recabando pruebas, analizando los vídeos grabados y tomando declaración a testigos para esclarecer completamente lo sucedido. La prioridad ahora es identificar al resto de implicados en esta violenta reyerta que ha dejado una profunda huella de miedo en el barrio. La noche ha pasado, pero en Son Gotleu el eco de los gritos, los golpes y el miedo sigue muy presente. Y muchos se preguntan: ¿hasta cuándo?