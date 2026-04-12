Un argentino furioso tira botellas de cristal al dueño de un bar de Palma porque no le funcionaba el pago con el móvil

La Policía Nacional arrestó el pasado jueves a un hombre de origen argentino tras protagonizar un violento episodio en un bar de Palma, donde amenazó de muerte al propietario del establecimiento y le arrojó botellas de cristal directamente al rostro en un ataque de furia descontrolada.

Los hechos ocurrieron en un local del barrio de Pere Garau, en un ambiente que pasó en cuestión de segundos de la aparente normalidad a una escena de tensión extrema.

Según fuentes policiales, el cliente se encontraba consumiendo bebidas cuando, tras intentar sin éxito hasta en cinco ocasiones realizar el pago con su teléfono móvil, estalló en cólera.

Así, se inició una agresión repentina en la que tomó botellas de la barra y una bandeja con alimentos para lanzarlas con violencia contra el regente.

El propietario, en un intento desesperado por contener la situación, salió de la barra para frenar al agresor, aunque este logró huir precipitadamente del lugar sin abonar las consumiciones, dejando tras de sí un rastro de caos y al dueño herido en el rostro, según informa la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Testigos presenciales relataron además que el sospechoso profirió graves amenazas de muerte contra la víctima, quien tuvo que ser atendida en un centro médico de la capital balear.

Tras el aviso a las autoridades, una patrulla de la Policía Nacional se desplazó rápidamente al lugar de los hechos y consiguió localizar y detener al presunto autor en las inmediaciones del establecimiento, poniendo fin a un episodio tan violento como inquietante.