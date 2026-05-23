Los psicólogos sugieren que las personas que recibieron pocos elogios en su infancia, de adultos desarrollan serios complejos y falta de autoestima

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La forma en la que una persona recibe un cumplido o gestiona sus propios logros puede estar vinculada a aspectos mucho más profundos de lo que parece a simple vista. Psicólogos y diversos estudios sobre la autoestima han analizado durante años cómo la falta de reconocimiento emocional en la infancia puede dejar huellas que se mantienen en la vida adulta. En este contexto, hay personas que sienten incomodidad al recibir elogios. Minimizar los logros, restar valor al esfuerzo o responder con expresiones como «no es para tanto» puede parecer un acto de humildad, pero en realidad, en algunos casos, puede estar relacionado con experiencias tempranas que influyeron en la forma de construir la autoestima y en la manera de validar los propios méritos.

Según explican los psicólogos, crecer en un entorno en el que apenas había palabras de apoyo o reconocimiento puede generar una relación compleja con los elogios en la vida adulta. Los pequeños gestos de validación, el reconocimiento del esfuerzo y las muestras de afecto ayudan a construir una percepción más equilibrada de uno mismo. Cuando esto no sucede, muchas personas terminan aprendiendo a valorarse desde la autoexigencia constante y desarrollan dudas sobre el verdadero alcance de sus capacidades. En estos casos, un simple cumplido puede generar incomodidad, sospecha o incluso presión emocional. Algunas personas llegan a pensar que quien las felicita está exagerando o desconoce sus fallos, algo que diversas investigaciones han relacionado con una autoestima más frágil.

El papel de los elogios en la autoestima

Cuando una persona no ha recibido suficientes elogios durante la infancia, el reconocimiento en la vida adulta puede percibirse como algo extraño o exagerado. No se trata de que no lo necesite, sino de que no ha aprendido a integrarlo como algo habitual o seguro. Este mecanismo es más frecuente en personas con baja autoestima o con una historia marcada por la crítica constante. En estos casos, un cumplido puede entrar en conflicto con una imagen interna más exigente, dando lugar a pensamientos como «no es para tanto».

El investigador Eddie Brummelman ha analizado cómo reaccionan algunos niños ante los reconocimientos excesivamente elogiosos, observando que este tipo de comentarios puede tener efectos que no siempre son positivos. Según sus hallazgos, frases que presentan al menor como «extraordinario» pueden aumentar el miedo al fracaso.

El experto considera más beneficioso centrarse en valorar el esfuerzo y la constancia. De este modo, el reconocimiento se transforma en una herramienta más equilibrada, capaz de reforzar la confianza sin generar una presión excesiva sobre la autoimagen o las expectativas personales.

Sin embargo, crecer con pocos elogios no conduce siempre a los mismos resultados en todos los casos. Algunas personas desarrollan una sólida validación interna y aprenden a avanzar sin depender de forma constante de la aprobación externa. En estos casos, la ausencia de reconocimiento explícito puede incluso favorecer una mayor autonomía emocional.

Teoría de la autodeterminación

La validación interna aparece cuando una persona aprende a valorar su propio desempeño sin depender por completo de la evaluación externa. Esto no implica no necesitar afecto o reconocimiento, sino no quedar bloqueado o condicionado cuando ese reconocimiento no está presente.

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por Edward Deci y Richard Ryan, «entiende la motivación desde una perspectiva tanto cuantitativa como cualitativa, y sostiene que una gran cantidad de motivación no implicaría necesariamente la realización de la conducta deseada si la calidad de la motivación fuese de baja calidad», según la Universidad de Valladolid.

En el ámbito educativo, se contemplan cinco estrategias motivacionales: implicar al alumnado en nuevos retos y aprendizajes, utilizar recursos didácticos diversos, innovadores y adaptados, favorecer la participación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, invitar a especialistas e implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y fomentar un clima de confianza en el aula.

Los elogios exagerados tampoco ayudan a los niños

En la sociedad actual, es habitual que los niños reciban elogios muy intensos o incluso exagerados, como por ejemplo «¡has hecho un dibujo increíblemente hermoso!» Este tipo de refuerzo suele darse con la intención de fomentar la autoestima y reforzar la motivación durante la infancia. Sin embargo, diversas investigaciones han cuestionado si este enfoque siempre produce efectos positivos.

Un experimento mostró que los adultos tienden a elogiar de forma más exagerada a los niños con baja autoestima, posiblemente con la intención de compensar sus inseguridades. Sin embargo, este patrón puede resultar contraproducente. Los elogios excesivos podrían transmitir la idea implícita de que el niño debe mantener un nivel de rendimiento muy alto, lo que puede generar presión en lugar de motivación.

Por lo tanto, aunque los elogios son una herramienta valiosa, su uso debe ser equilibrado, ya que una validación excesiva podría interferir en el desarrollo de la autonomía, el aprendizaje y la tolerancia al error en etapas clave del crecimiento.