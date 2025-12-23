Maribel Biezma, científica: “Para quienes no dejan de fumar, existen opciones menos perjudiciales”

Fact checked

En un mundo donde reina la desinformación, separar la realidad de la ficción puede ser todo un reto. La sobrecarga informativa está por todas partes, creando confusión y dudas en muchas áreas. Una de estas áreas es la tecnología libre de humo.

Acabar con los mitos alrededor de los productos sin humo puede romper las barreras de información y ayudar a más fumadores adultos a dejar los cigarrillos para siempre. Por esta razón, es siempre importante pararse a pensar y comprobar si las cosas son verdad o simplemente una creencia popular.

En este contexto, donde la desinformación sobre las alternativas al tabaco sigue siendo una barrera para el cambio, hablamos con Maribel Biezma, mánager del área de Asuntos Científicos de Philip Morris Spain, sobre la evidencia detrás de los productos sin combustión.

Mito “La nicotina es lo más dañino del hábito de fumar”

Desde la evidencia científica, se puede afirmar que la nicotina, aunque es una sustancia adictiva y no exenta de riesgo, no es la principal responsable de las enfermedades graves asociadas al tabaquismo. El verdadero origen del daño está en la combustión del tabaco, que genera humo con miles de sustancias tóxicas. Biezma recuerda que, además, la nicotina se utiliza en tratamientos médicos para dejar de fumar, como los parches o chicles de cesación tabáquica.

Lo más importante es entender que eliminar la combustión reduce significativamente la exposición a los compuestos nocivos, y que, aunque lo ideal siempre será dejar de fumar, para quienes no lo hacen, existen alternativas científicamente probadas que representan una opción menos perjudicial.

Mito “Las alternativas sin humo son lo mismo que los cigarrillos convencionales”

La diferencia fundamental está en la combustión. Fumar implica quemar tabaco (que contiene nicotina de forma natural), lo que produce humo. Es en el humo donde se encuentra un gran nivel de sustancias químicas nocivas, que son la principal causa de enfermedades relacionadas con fumar.

“Aunque la mejor decisión para cualquier fumador siempre será dejar la nicotina y el tabaco por completo, para aquellos miles de adultos que aun van a continuar con el hábito, cambiar a un producto sin humo que haya pasado los controles de calidad adecuados representa una alternativa menos nociva”, añade Maribel Biezma.

Mito “El alquitrán está presente en los productos sin humo”

El alquitrán es la medida del peso de las partículas que quedan en el humo del cigarrillo cuando se eliminan la nicotina y el agua. En los productos sin humo, el alquitrán no es una unidad de medida relevante, porque no hay combustión ni humo.

Los productos sin humo liberan nicotina sin llegar a quemar (sin combustión), lo que significa que no producen humo y pueden contener niveles de sustancias químicas dañinas mucho más bajos que los cigarrillos.

Mito “Las bolsas de nicotina son una amenaza para la salud”

La percepción negativa sobre las bolsas de nicotina suele estar asociada al desconocimiento y a la falta de información científica accesible. Sin embargo, la evidencia disponible muestra un panorama distinto. En países como Suecia, donde su uso está ampliamente extendido, se ha observado una reducción significativa en la tasa de fumadores, situándose por debajo del umbral del 5% que la OMS considera para declarar un país “libre de humo”.

Aunque Suecia mantiene un nivel de consumo de nicotina similar a la media europea, desde hace décadas utiliza productos como el snus y las bolsitas de nicotina. Estas alternativas son de uso oral, no generan combustión ni humo, lo que implica una reducción sustancial en la exposición a sustancias nocivas. Como resultado, Suecia registra un 41% menos de incidencia de cáncer de pulmón y menos de la mitad de las muertes relacionadas con fumar que sus vecinos europeos. La experiencia sueca demuestra que, junto a políticas de prevención y cesación, estas alternativas pueden contribuir a reducir las tasas de tabaquismo y enfermedades asociadas.

Transformar una industria desde dentro exige valentía, visión y rigor científico. Cuando se trata de avances en ciencia, tecnología y tabaco, la información correcta puede marcar la diferencia. Desde Philip Morris International apuestan por la innovación y la transparencia para construir un futuro sin humo, donde millones de adultos puedan acceder a alternativas mejores que seguir fumando.

