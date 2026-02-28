Fact checked

«Si eso no sucede, el amonio aumenta y puede provocar crisis muy graves, como coma o convulsiones que suelen aparecer en los primeros días de vida». Con esta explicación, la jefa de la Unidad de Enfermedades Neurometabólicas de Hospital Sant Joan de Déu, Àngels Garcia Cazorla, describe las consecuencias del déficit de ornitina transcarbamilasa (OTC), una enfermedad rara que altera el ciclo de la urea.

El centro ha tratado por primera vez en España a un bebé de ocho meses procedente de Lyon (Francia) mediante terapia génica, administrada el pasado 3 de diciembre. Según los especialistas, el paciente evoluciona favorablemente, sin efectos secundarios y con mejora de los parámetros metabólicos, lo que apunta al potencial de esta estrategia para corregir el trastorno que impide transformar el amonio en urea y eliminarlo correctamente por la orina.

El tratamiento convencional incluye restricción proteica -dieta- para reducir el amoniaco que genera el organismo y medicamentos depuradores de amoniaco para el que llega a la sangre, pero los pacientes siguen en riesgo de descompensaciones y secuelas neurológicas.

Esta terapia génica pionera se administra en una sola infusión intravenosa sin necesidad de extracción ni manipulación previa de células del paciente, y requiere que el niño esté metabólicamente estable, tenga menos de 9 meses y no tenga anticuerpos contra el adenovirus que actúa como vector del gen.

Nuevos marcadores

La doctora ha asegurado que esta terapia consiste en dos elementos, una especie de tijera que va a cortar el material genético por un punto y otro componente que es la copia sana del gen deficitario, y una vez introducido el material genético en el ADN del paciente se va a ir replicando en diferentes células de su cuerpo «y en particular del hígado», de manera que se prevé que ese defecto genético se repare y pueda eliminar el amonio de forma normal.

El menor tratado con esta terapia en Sant Joan de Déu ya tiene «totalmente normalidad» en los marcadores de amonio y glutamina, y se ha podido disminuir uno de los fármacos que toma para depurar el amonio, así como aumentar la cantidad de proteínas que ingiere.

En la actualidad, sólo hay un paciente tratado en España y no hay candidatos adicionales identificados bajo estos criterios, en un ensayo promovido por una compañía americana, con centros en varios países y que cubre los costes, y en total hay 10 pacientes tratados en todo el mundo: el paciente que inició primero la terapia hace 7 meses ha podido liberar la dieta y no toma fármacos para tratar el amonio.

El paciente tratado en Barcelona tendrá un seguimiento a largo plazo de hasta 15 años para evaluar resultados y posibles efectos secundarios: al principado, instalado en Barcelona, hasta el 26 de enero acudió cada semana y posteriormente las visitas se van espaciando al entrar en una fase de estabilidad.

Nuevas terapias

En España, además del Hospital Sant Joan de Déu, participa el Hospital 12 de Octubre de Madrid, pero todavía no ha recibido ningún paciente, y la terapia es una técnica de edición genética que se puede extender a muchas otras enfermedades.

La doctora ha explicado que se está en una fase muy inicial de este tipo de terapias avanzadas y que se necesita tiempo y conocimiento para ver cómo evolucionan los pacientes y si tienen un efecto reparador como dice la teoría, pero ha admitido que se está en un momento muy esperanzador: «Es un poco una explosión de nuevas terapias, es un antes y un después. Pueden cambiar la historia natural de estas enfermedades».