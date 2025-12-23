Sanas compañías, el videopodcast de la fundación IDIS, cierra su primera temporada con más de 2,2 millones de visualizaciones

Fact checked

La primera temporada de Sanas Compañías, el videopodcast impulsado por el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) y que ha producido Alabra, ha finalizado consolidándose como una propuesta innovadora y reconocible en el ecosistema audiovisual sobre salud. Con un enfoque transversal, divulgativo y accesible, este espacio ha logrado situar la salud en el diálogo social, conectando con audiencias diversas y posicionando a IDIS como impulsor de nuevas narrativas en torno al bienestar, la prevención y la vida cotidiana.

A lo largo de sus ocho primeros episodios, Sanas Compañías ha contado con invitados de primer nivel como Sandra Ibarra, Toni Acosta, Fito Robles, Dimas Gimeno, Espido Freire o Nacho Cardero, entre otros. Profesionales que han compartido su mirada personal y profesional sobre cómo la salud influye en su forma de trabajar, de crear y de vivir. Desde la salud mental hasta el autocuidado, pasando por el liderazgo consciente, la literatura como refugio o el deporte de élite, el videopodcast ha abierto espacio a temas que habitualmente no tienen cabida en la conversación pública.

Un formato que conecta y que crece día a día

En total, los episodios completos han acumulado más de 5.000 escuchas en plataformas de podcasting (Spotify, iVoox y Apple Podcasts), mientras que los contenidos en redes sociales (TikTok e Instagram) y YouTube han superado los 2.200.000 millones de visualizaciones. La comunidad del programa suma ya 3.752 seguidores entre redes y plataformas, y destaca especialmente el crecimiento orgánico en TikTok e Instagram, donde se han generado miles de interacciones y una conversación activa en torno a la salud.

El episodio más escuchado de la temporada ha sido La música puede ser terapéutica, con el cantante Fito Robles, seguido por Me he propuesto celebrarme a mí misma cada día, con la actriz Toni Acosta.

«Cuando pusimos en marcha este proyecto lo hicimos con la certeza de que había una necesidad de hablar de salud desde un enfoque más humano, más cotidiano y más abierto», explica Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS. “Nuestro propósito ha sido generar un espacio que informe, inspire y conecte. Queremos que Sanas Compañías sea un lugar de referencia para reflexionar sobre el papel que juega la salud en nuestras decisiones, en nuestra forma de vivir y en el futuro que estamos construyendo”, concluye.

La segunda temporada, en preparación

Tras cerrar una primera edición que ha servido para testar el formato, conectar con las audiencias y definir el tono del proyecto, IDIS y el equipo editorial del videopodcast trabajan en la preparación de una segunda temporada. El objetivo será seguir ampliando el enfoque, incorporar nuevas voces y explorar nuevas formas de conectar la salud con los grandes temas que definen nuestra sociedad.

La segunda temporada mantendrá su distribución a través de las principales plataformas de podcasting (YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e iVoox) y los canales propios de IDIS, con refuerzo en redes sociales, a través del perfil de Sanas Compañías en Tiktok e Instagram.