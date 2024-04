La ‘sauna’ del suegro de Sánchez fue expedientada por abrir «23 horas al día» molestando a los vecinos

Uno de los prostíbulos enmascarados en un local de saunas del suegro de Pedro Sánchez fue expedientado por el Ayuntamiento de Madrid por abrir «23 horas al día» molestando a los vecinos. Tal como se recoge en un documento oficial que desvela OKDIARIO, el 20 de marzo de 2004 el servicio de Inspección de la Policía Municipal se personó en la Sauna Adán a las 3:25 de la madrugada. Ahí se expone que el «el local tiene un cartel en el que figura como horario de apertura, el cual es corroborado por el encargado, de 10h a 9h ininterrumpidamente, haciendo un total de 23 horas de apertura al público».

El acta de inspección destaca que a altas horas de la madrugada la «Sauna Adán se encuentra abierta al público y ejerciendo la actividad». En el momento de la inspección se encontraba «como único responsable» una persona con pasaporte de Ecuador, que se negó a firmar el Acta de Inspección en Materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Ante las «numerosas irregularidades», la Policía señala a la Junta Municipal del distrito Centro que «es conveniente que se personen los servicios técnicos correspondientes».

En otro documento del expediente de más 60 páginas que desvela OKDIARIO se recoge otro informe en el que el Área de Régimen Interior y Personal recoge una queja vecinal: «Durante todas las horas nocturnas hasta el amanecer, hay ruidos musicales en elevado volumen provenientes de una sauna llamada Adán, sita en la calle San Bernardo, que tiene comunicación con la calle de la Cruz Verde, que es donde molestan dichos ruidos». «Por todo lo cual se solicita que sean llamados al silencio en dicho local», indica ese afectado.

Licencia de «gimnasio»

Como ha desvelado este periódico, con la ayuda del hoy líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, al que hoy Pedro Sánchez denosta, el padre de Begoña Gómez y sus dos hermanos lograron regularizar su negocio de prostitución. Sauna Adán logró una autorización para la actividad supuesta de «Otros servicios terciarios: Gimnasio Sauna con Bar».

Posteriormente, tras una readaptación de todas las licencias municipales, la Sauna Adán se recalificó simplemente como «gimnasio». Aunque llegó a tener permiso de aforo máximo de hasta 240 personas, en ese momento se limitó a 127 personas. En todo caso, muchas veces no había ni una veintena de clientes en el interior de esa sauna con servicios de prostitución o «chicos de alquiler», tal como recogen las reseñas de esos años en Internet.

El horario máximo autorizado era de 8:00 de la mañana a 2:00 de la madrugada. Un horario de 18 horas diarias en total, que no era suficiente para los gerentes de la sauna. Tal como promocionaban abiertamente, sólo cerraban de 9:00 a 10:00 de la mañana, y se mantenía abierta el resto del día.

El acta policial está fechada a las 3:25 del sábado 20 de marzo de 2004, sólo 4 días después de la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno de España y 9 días del trágico atentado del 11M en la red de Cercanías de Madrid.

En su escrito, los agentes señalan que el nombre comercial es «Sauna Adán» y que tiene la actividad autorizada de «Gimnasio Sauna Bar». Agregan que la «actividad ejercida» es efectivamente de «Gimnasio Sauna Bar». Ignoran que se realizan servicios de prostitución masculina. Indican que hay música en funcionamiento y expedición de bebidas. Por el contrario, no hay indicios de que el bar esté iniciando su cierre diario, no muestran el seguro obligatorio, no tienen un cartel sobre derecho de admisión. Hacen un recuente de «11 clientes» en ese momento. No encuentran menores y, del mismo modo, señalan que no hay venta de tabaco ni de alcohol a los mismos.

En todo caso, multitud de comentarios en Internet recogen «la lujuria y el deseo» que se registraba en el interior de esas paredes. «Fui una tarde fría entre semana. Había entre 10 y 15 chicos allí, en su mayoría acompañantes con algunos de sus clientes. El precio actual es de 50 euros por un masaje. Me fui con un brasileño muy atractivo, me dieron un masaje y me divertí. Sin saber hablar español pude entenderme. Consigues lo que quieres», indica un turista en inglés llamado William.