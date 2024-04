Bañeras de hidromasaje, cabinas, calor seco y condensación: así era la ‘sauna’ de Sabiniano Gómez

El padre de Begoña Gómez mantuvo durante décadas varios negocios de prostíbulos disfrazados de saunas. OKDIARIO desvela la licencia que obtuvo del Ayuntamiento de Madrid gracias a Miguel Bernad. Un documento que describe al detalle los elementos de los que disponía el controvertido establecimiento Sauna Adán en la calle San Bernardo, frente al Ministerio de Justicia y a escasos 500 metros de la icónica Gran Vía madrileña. Por fuera, una fachada sencilla de color amarillo descolorido, varias máquinas de aire acondicionado, dos sencillos neones verdes con la palabra «Sauna» y una pequeña placa de latón junto a la puerta con el texto «Sauna Adán». Por dentro, 436 metros cuadrados de «lujuria y deseo», en palabras que los propios clientes dejaron plasmadas en sus opiniones en internet tras visitar el local.

En 1989, como consta en la documentación citada, se le dio visto bueno a las siguientes instalaciones: dos cabinas de sauna de calor seco, cabina de sauna de vapor, bañera de hidromasaje, calentador de agua a gas, dos consolas de aire acondicionado, unidad acondicionadora de aire con condensación, extractor centrífugo, máquina de cubitos de hielo, cafetera y botellero frigorífico.

Tal como se puede apreciar en la serie Maricón perdido del creador Bob Pop, que grabó varias escenas en ese mismo local, el desenfreno impregnaba todo el espacio. A lo largo y ancho de tres plantas se trufaban saunas finlandesas, piscinas, baños árabes, camillas de masaje, duchas múltiples, vestuarios, taquillas, etc. También había una barra de bar donde se consumían bebidas.

Sabiniano Gómez y sus dos hermanos socios se gastaron un millón de las antiguas pesetas (cerca de 20.000 euros actualmente aproximadamente calculando la inflación) en esas nuevas máquinas. Así consta en la licencia de obras que firma la jefa de la Oficina Municipal por cesión delegación del entonces concejal presidente de la Junta Municipal del distrito Centro. En esos meses gobernaba el PSOE de Juan Barranco. Justo unas semanas después, se registró la moción de censura que encumbró a Agustín Rodríguez Sahagún, del Centro Democrático y Social (CDS) –heredero de la UCD–, de la mano de Alianza Popular.

En ese entonces, Miguel Bernad, líder del sindicato Manos Limpias, ejercía como letrado municipal. Fue también líder del sindicato del partido ultraconservador Fuerza Nueva (Fuerza Nacional del Trabajo) y fue escalando en los organigramas municipales hasta ser alto cargo. Le llegaron a ofrecer ser jefe de la Policía Municipal, si bien finalmente no se concretó ese nombramiento. Sabiniano Gómez y su hermano Conrado, que estaba afiliado a Fuerza Nueva, recurrieron a sus contactos de policías afines al partido de Blas Piñar. A su vez, estos últimos mediaron con Bernad, que intercedió a finales de los años 80 que desbloqueó el expediente.

Reseñas

Las reseñas del prostíbulo Sauna Adán que mantuvo con licencia de «Gimnasio Sauna con bar» Sabiniano Gómez no dejan lugar a la imaginación. «Si te gustan los chicos de alquiler, este es el lugar… No es realmente una sauna, sino un típico burdel masculino. La mayoría de los chicos son de Brasil… ¿Necesito decir más? Un segundo grupo son de Bulgaria. Son tipos realmente atractivos y rudos», publicó un cliente.

«Este lugar no es realmente una sauna en todo su sentido. Hay una sala de vapor, una sauna seca y duchas, pero eso no es todo. Una curiosidad, un cliente anciano, que parecía tener más de 70 años, me dijo que el lugar existía durante la dictadura franquista pero las autoridades hicieron la vista gorda», agrega.

Otros comentarios no son muy positivos: «Es un lugar aterrador, oscuro, deteriorado… Está bien si buscas chicos de alquiler. Son el 90% de la gente allí». «Caro para un lugar mal mantenido y muy espeluznante. En el sótano, la sauna no tenía un cubo de agua, por lo que no había calor. La pintura del hammam (baño árabe) se estaba desconchando. No hay pantallas, no hay privacidad. ¡El suelo apestaba a cigarrillos y condones tirados por todas partes! El sitio no es nada amigable», reflejó otro. A lo que uno más añade: «Sauna vieja, nada limpia, muchos rentboys parecen perezosos y no muy interesados ​​en su trabajo. Algunos son guapos, pero créanme que no valen lo que pagas. Si puedes, evítalo».